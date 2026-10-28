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Реал Мадрид също се намеси по казуса с Мбапе и Китай

  • 28 окт 2026 | 11:53
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Реал Мадрид също се намеси по казуса с Мбапе и Китай

Реал Мадрид разпространи официално изявление, в което поднесе извиненията си към народа на Китай. Повод за реакцията станаха думи на нападателя Килиан Мбапе, които предизвикаха сериозно напрежение както в Ла Лига и мадридския клуб, така и около личните търговски партньорства на френския футболист.

В официалната позиция на „белия балет“ се казва:
Реал Мадрид желае да изрази своите извинения към китайския народ за недоволството, което неотдавнашните думи на нашия играч Килиан Мбапе биха могли да предизвикат. Нашият клуб храни дълбоко уважение към Китай, неговата история, култура и граждани, както и към милионите китайски фенове, които изпитват привързаност и възхищение към Реал Мадрид. Клубът се присъединява към публичното извинение на Килиан Мбапе, в което самият футболист изрази съжаление за казаното и препотвърди уважението си към китайския народ. Реал Мадрид затвърждава ангажимента си към ценностите на уважението, съжителството и междукултурното разбирателство и изразява желанието си да продължи да укрепва приятелските връзки с Китай и неговите граждани.“

Въпреки поднесените извинения, ръководството на Реал Мадрид застава зад Мбапе. От клуба отчитат, че коментарът му не е бил злонамерен и е направен в спокойна и неформална обстановка по повод разпространени интернет шеги и колажи с него и Мао Дзедун. В съобщението се подчертава, че световният шампион вече се е разкаял за постъпката си и е засвидетелствал своето уважение към азиатската страна.

Ситуацията обаче доведе до осезаеми сътресения. В отговор на думите на Мбапе в Китай бяха спрени телевизионните излъчвания на мачовете на Реал Мадрид, а нападателят загуби значителен брой от спонсорските си договори в страната. Самият клуб също поддържа бизнес партньорства с три китайски компании.

Защо Мбапе така разгневи Китай и какви могат да бъдат последствията
Защо Мбапе така разгневи Китай и какви могат да бъдат последствията
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