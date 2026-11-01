Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид

Реал гостува на коварен новак

  • 1 ное 2026 | 07:38
  • 155
  • 0
Реал гостува на коварен новак

В днешния 1 ноември (неделя) Расинг Сантандер посреща Реал Мадрид в двубой от 11-ия кръг на испанската Ла Лига. Срещата ще се проведе на стадион "Ел Сардинеро" с начален час 17:15 ч.

Домакините от Расинг Сантандер заемат 15-о място в класирането с актив от 11 точки след 10 изиграни мача (3 победи, 2 равенства и 5 загуби, голова разлика 15:26). В последните си срещи в първенството тимът, воден от Хосе Алберто Лопес, записа победа над Еспаньол с 2:1 у дома и равенство 2:2 срещу Валенсия, а за Купата на краля надделя над нискодивизионния Ридабаселя с 0:2.

Моуриньо: В днешния свят е най-добре да си държиш устата затворена
Моуриньо: В днешния свят е най-добре да си държиш устата затворена

Реал Мадрид се намира на 3-то място във временното подреждане с 24 точки от 10 мача (8 победи и 2 загуби, голова разлика 25:10). Воденият от Жозе Моуриньо тим се намира в отлична серия от пет поредни победи във всички турнири, включително успех над Барселона с 1:2 като гост в миналия кръг от Ла Лига и победи над Севиля с 4:1 и Виляреал с 1:0. "Кралете" също така са задължени да спечелят, тъй като вчера Барселона и Атлетико взеха своите мачове и в противен случай ще изпуснат съкратената разлика до върха, която навксаха миналата седмица, когато триумфираха в "Ел Класико".

Отличен шест за Барселона срещу Алавес и каталунците отново са на върха
Отличен шест за Барселона срещу Алавес и каталунците отново са на върха

В последните 5 двубоя между двата отбора Реал Мадрид има пълно превъзходство с 4 победи и 1 равенство, като Расинг Сантандер няма регистриран успех в тези сблъсъци.

Атлетико Мадрид с поредна победа оглави класирането, историческо постижение за Симеоне
Атлетико Мадрид с поредна победа оглави класирането, историческо постижение за Симеоне

За домакините Хорхе Салинас пропуска мача поради наказание. Очаква се в предни позиции да стартират Иниго Висенте, Андрес Мартин, Серхио Каналес и Ясир Забири, а на вратата да бъде Юлен Агиресабала.

В състава на Реал Мадрид наказан е Винисиус Жуниор, докато Родриго и Раул Асенсио са извън сметките поради контузии. В атака за мадридчани се очаква да действат Килиан Мбапе и Ян Диоманде, подпомагани в халфовата линия от Джуд Белингам, Орелиан Чуамени, Арда Гюлер и Бернардо Силва, а на вратата ще бъде Тибо Куртоа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Късен кошмар за Ещрела, Атанас Чернев отново остана без минути

Късен кошмар за Ещрела, Атанас Чернев отново остана без минути

  • 1 ное 2026 | 02:48
  • 771
  • 0
Порто разби Ещорил и продължи без грешка с десет от десет

Порто разби Ещорил и продължи без грешка с десет от десет

  • 1 ное 2026 | 01:36
  • 803
  • 0
Хееренвеен без Петров задълбочи кризата на един от досегашните съперници на Левски в Лига Европа

Хееренвеен без Петров задълбочи кризата на един от досегашните съперници на Левски в Лига Европа

  • 1 ное 2026 | 01:20
  • 931
  • 0
Помощникът на Компани: Отлично представяне, но разочароващ резултат

Помощникът на Компани: Отлично представяне, но разочароващ резултат

  • 1 ное 2026 | 00:00
  • 1538
  • 0
Отличен шест за Барселона срещу Алавес и каталунците отново са на върха

Отличен шест за Барселона срещу Алавес и каталунците отново са на върха

  • 31 окт 2026 | 23:59
  • 21919
  • 74
Астън Вила сам се саботира и изгуби две точки срещу Фулъм

Астън Вила сам се саботира и изгуби две точки срещу Фулъм

  • 31 окт 2026 | 23:58
  • 1729
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

  • 31 окт 2026 | 21:29
  • 125320
  • 951
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 121497
  • 386
Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

  • 31 окт 2026 | 21:53
  • 46597
  • 62
Милан пак постави Интер на колене, "нерадзурите" останаха далеч от нов обрат

Милан пак постави Интер на колене, "нерадзурите" останаха далеч от нов обрат

  • 31 окт 2026 | 23:43
  • 28497
  • 32
Отличен шест за Барселона срещу Алавес и каталунците отново са на върха

Отличен шест за Барселона срещу Алавес и каталунците отново са на върха

  • 31 окт 2026 | 23:59
  • 21919
  • 74
Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

  • 31 окт 2026 | 20:17
  • 53074
  • 46