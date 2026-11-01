Реал гостува на коварен новак

В днешния 1 ноември (неделя) Расинг Сантандер посреща Реал Мадрид в двубой от 11-ия кръг на испанската Ла Лига. Срещата ще се проведе на стадион "Ел Сардинеро" с начален час 17:15 ч.

Домакините от Расинг Сантандер заемат 15-о място в класирането с актив от 11 точки след 10 изиграни мача (3 победи, 2 равенства и 5 загуби, голова разлика 15:26). В последните си срещи в първенството тимът, воден от Хосе Алберто Лопес, записа победа над Еспаньол с 2:1 у дома и равенство 2:2 срещу Валенсия, а за Купата на краля надделя над нискодивизионния Ридабаселя с 0:2.

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Реал Мадрид се намира на 3-то място във временното подреждане с 24 точки от 10 мача (8 победи и 2 загуби, голова разлика 25:10). Воденият от Жозе Моуриньо тим се намира в отлична серия от пет поредни победи във всички турнири, включително успех над Барселона с 1:2 като гост в миналия кръг от Ла Лига и победи над Севиля с 4:1 и Виляреал с 1:0. "Кралете" също така са задължени да спечелят, тъй като вчера Барселона и Атлетико взеха своите мачове и в противен случай ще изпуснат съкратената разлика до върха, която навксаха миналата седмица, когато триумфираха в "Ел Класико".

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В последните 5 двубоя между двата отбора Реал Мадрид има пълно превъзходство с 4 победи и 1 равенство, като Расинг Сантандер няма регистриран успех в тези сблъсъци.

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За домакините Хорхе Салинас пропуска мача поради наказание. Очаква се в предни позиции да стартират Иниго Висенте, Андрес Мартин, Серхио Каналес и Ясир Забири, а на вратата да бъде Юлен Агиресабала.

В състава на Реал Мадрид наказан е Винисиус Жуниор, докато Родриго и Раул Асенсио са извън сметките поради контузии. В атака за мадридчани се очаква да действат Килиан Мбапе и Ян Диоманде, подпомагани в халфовата линия от Джуд Белингам, Орелиан Чуамени, Арда Гюлер и Бернардо Силва, а на вратата ще бъде Тибо Куртоа.

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