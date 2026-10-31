Моуриньо: В днешния свят е най-добре да си държиш устата затворена

След като срази Барселона на “Камп Ноу”, Реал Мадрид набра още по-висока скорост и няма търпение да запише нова победа. Следващото изпитание пред “кралете” е гостува на Сантандер в неделния следобед (17:15 часа). Тимът се намира в серия от пет победи във всички турнири, а отделно влезе в поредица от четири гостувания. Заради графика наставникът Жозе Моуриньо смята, че Реал е бил ощетен. Ето какво заяви той по редица теми на срещата си с медиите.

В памет на жертвите на влаковата трагедия

Преди да започнем, искам само от свое име и от името на всички, които работим в Реал Мадрид, да изразя съпричастността си към семействата и близките на жертвите на трагедията в Урда. Изпращаме им нашата прегръдка, съчувствие и подкрепа“, започна Моуриньо, преди да премине към въпросите.

Как е отборът?

Добре сме, тренираме добре. Подготвихме се добре за този мач. Пет двубоя след завръщането си в елита, Расинг вече има пет домакинства на „Ел Сардинеро“ – три победи и две равенства. Играят добре. Срещата е в неделя следобед – нещо, с което вече не сме свикнали. Ще бъде трудно. Последната ни победа ще има голямо значение, ако спечелим отново. В противен случай няма да има същата стойност. Трябва да уважаваме Расинг. Това е отбор с много специфичен игрови план, който, в зависимост от етапа и решенията на своя треньор, ще излезе с амбицията да спечели мача. Няма да ни изненадат. Знаем колко трудно ще бъде.

Как приехте резултатите от гласуването за „Златната топка“?

Имах привилегията да работя с Хари Кейн. Той е страхотен футболист, професионалист и човек. Разбира се, изпитвам разочарование, че моят играч не спечели, но трябва да бъда честен и да кажа, че съм много щастлив за Хари. Той е футболист и човек, който заслужава… на своите… не знам, 31 или 32 години… заслужава подобна радост – това да бъде черешката на тортата в кариерата му.

От друга страна, мисля, че… Килиан си е Килиан. Той е уникален. Ако всяка година връчваме „Златна топка“, добре – някои футболисти са я печелили по няколко пъти: Меси, Кристиано, Роналдо Назарио, Платини… Има играчи с повече от едно отличие. Но всяка година имаме нов носител на „Златната топка“. Най-добрият футболист в историята на световните първенства обаче е само един. Това е нещо абсолютно уникално. А Килиан е уникален.

Що се отнася до гласуването, нещото, което ме остави още по-изненадан и с отворена уста, беше Джуд Белингам. Единадесето място. Без коментар. С това приключваме.

Официално: Кейн е победил Мбапе само с 28 точки

Забелязвате ли промяна в ежедневието на отбора след Ел Класико?

Не. Откакто започнахме и печелехме мачове, а след това дойдоха и загубите, винаги съм виждал едно и също… Очевидно израженията на хората се променят в зависимост от резултатите, но винаги съм забелязвал същата сплотеност, уважение, желание за работа, както и същото равновесие между победите и загубите.

В това отношение не сме отбор, който се отличава с огромна зрялост заради наличието на много опитни футболисти. Като цяло сме млад състав, но виждам много зрели хора. Хора, които запазват спокойствие в трудни моменти. Същото важи и когато сме на върха.

В Барселона празнувахме, но след това се качихме на автобуса, после на самолета, имахме почивен ден, а след това тренирахме нормално – със същата концентрация и мотивация. Когато започнахме подготовката за този мач, видях сериозно отношение. Много се радвам на тази зрялост.

Както казах и на пресконференцията в Барселона, целта ни през сезона не е да спечелим един мач срещу Барселона, а да станем шампиони. Опитваме се да вървим именно по този път.

Открихте ли оптималния си състав с Валверде като десен защитник и Бернардо Силва в халфовата линия? А Диоманде на левия фланг на атаката усложнява ли ситуацията с титулярното място на Винисиус?

Не… Не мисля за индивидуалната ситуация на Винисиус. Нямам постоянен титулярен състав. Единайсеторката днес може да бъде различна след две седмици.

Футболът днес не е същият като преди 20 години. Той е по-интензивен, по-бърз, а физическите изисквания са много по-високи. Да говориш наизуст за титулярния състав на един отбор, както се правеше преди много години, днес е изключително трудно. Затова е толкова трудно да определиш постоянна единайсеторка.

Както казах, имам усещането, че отборът е по-добър, когато разполагам в средата на терена с футболисти с различни характеристики. Това е така, но става въпрос за принцип. А да ги наричам „титуляри“ – не, не мисля по този начин.

Ситуацията на Винисиус в момента е съвсем проста: не играе в първенството, но играе в Шампионската лига. И аз го искам, много го искам. Искам наказанието му да приключи по-бързо, защото го искам и имам нужда от него.

С това не казвам, че непременно ще бъде титуляр, но и че ще бъде проблем. Той е страхотен футболист, с когото ще разполагаме в един много добър състав.

Във връзка с конфликта около Мбапе и Китай – притеснява ли ви начинът, по който изкуственият интелект се използва за манипулиране на лицата на хората, включително и на вашето? Какво е усещането ви по този въпрос?

Спокоен съм, защото моят клуб е Реал Мадрид, а футболистът, с когото разполагаме, е Килиан Мбапе. И Реал Мадрид, и Килиан Мбапе показаха класа с незабавната си реакция и се чувствам напълно представен от позициите и на двете страни.

Как е Мбапе? Отразиха ли му се събитията извън терена?

Не. Килиан е много интелигентен и зрял. Има изключително високо самочувствие, но същевременно притежава класа.

Начинът, по който прие спечелването на „Златната топка“ от Хари… В него видях и усетих единствено класа и уважение. Едно е да знаеш, че си най-добрият, а съвсем друго – да проявяваш уважение към човек, който също е направил много, за да спечели даден трофей. В него виждам само класа.

А що се отнася до случилото се с Китай… Това са опасностите на съвременния свят, в който понякога най-доброто, което можеш да направиш, е да си държиш устата затворена, защото много от нещата, които казваш или коментираш, могат да крият рискове.

Но видях и колко отговорно се държа той спрямо клуб, който на това ниво демонстрира изключителна класа. От наша страна всичко е ясно. Нямаме какво повече да направим.

Имате ли усещането, че този Реал Мадрид е по-добре балансиран без Винисиус в титулярния състав?

Не, не. Не виждам подобно нещо. Виждам група, която работи, за да се превърне в отбор, в който има футболисти, които играят, и други, които остават извън състава. Всички се придържат към един и същ игрови модел – начина, по който пресираме, позиционирането на блока, изграждането на атаките…

Това е процес на развитие. След това можеш да смениш двама или трима футболисти и нищо не се променя. Именно това е целта.

Бихте ли разбрали Трент, ако той се замисли да напусне през януари?

Преди всичко това ме натъжава. Не ми харесва да създавам негативни усещания у футболистите, а положителни. Очевидно, когато изграждаш състав с по двама играчи на позиция и пускаш трети, това не ми допада. Но… има неща, които са по-важни от тези чувства. Неща, които в определен момент са по-важни за отбора.

Прецених, че сега трябва да променя халфовата линия и да преместя Феде там. Но мислех за отбора, а не за отделните футболисти. Трент и Дъмфрис приеха добре обяснението ми, че това е решение в интерес на отбора, а не срещу тях.

В крайна сметка всички ще играят. Още утре. Валверде няма да бъде титуляр, а един от другите двама ще започне. Срещу Барселона обстоятелствата наложиха Дъмфрис да играе, а Трент да получи няколко минути. Не мисля, че някой от тях ще поиска да напусне.

Трудностите през сезона, многото мачове и тези „подаръци“, натрупването на жълти картони, умората, някоя и друга контузия… В крайна сметка всички ще играят. Не смятам, че ще се стигне до подобна ситуация.

С течение на годините смятате ли, че сте станали по-смел или по-дефанзивен треньор?

(Смее се) С течение на годините мисля, че станах по-… по-уравновесен по отношение на това какво говорят хората. Вече не се влияя от критиките. Ако ме критикуват, не ми пука. Ако казват, че съм направил това, това и това, че в Барселона съм направил еди-какво си… Вече не се връзвам на подобни неща. Наистина.

Продължавам да смятам, че заслугата за случилото се в Барселона е на футболистите. А когато си тръгвам от даден мач с усещането, че съм им помогнал, съм изключително щастлив.

Но като цяло съм напълно уравновесен. Не съм нито по-смел, нито по-малко смел. Дефанзивният треньор от първия ми период е същият, който спечели 100 точки и вкара 120 и няколко гола. Бих искал и този сезон да спечелим толкова точки и да отбележим толкова много голове.

Това, в което съм различен, е, че вече не съм толкова инатлив. Отворен съм към това да изучавам нещата, да си правя изводи от онова, което виждам, чувам и обсъждам… Понякога не става въпрос само да слушаш, а и да усещаш работата на футболистите. Това е. Спокоен съм и искам и отборът да бъде такъв.

Колко опасно е обстоятелството, че сега предстоят толкова много гостувания?

Очевидно е опасно. Всеки мач е такъв, независимо дали играеш у дома или навън. Но при гостуванията трябва да добавиш и публиката на съперника. Противниците се чувстват по-комфортно, когато са подкрепяни от своите фенове.

Расинг е отбор, който все още няма загуба у дома. Когато отидем в Атина, АЕК ще играе утре дербито срещу Панатинайкос, така че или ще бъде в добро настроение, или ще изпадне в „криза“. След като играем в сряда и се приберем в четвъртък сутринта… Това е натрупване на трудности, с които сме наясно.

Ще бъде трудно, но точно тук идва нашата устойчивост. И желанието ни да подхождаме интелигентно. Няма съмнение, че ще бъде трудно. Дори мисля, че ситуацията е почти уникална – да играеш четири поредни мача като гост.

Що се отнася до програмата… Трябваше да играем вчера, но играем днес. Трябваше да играем срещу Валенсия в неделя, но ще играем в събота. Така губим два дни и се събират три мача в рамките на седем дни. Страхотен подарък, който ни правят – дали от Ла Лига, или от телевизиите, не знам. Но това е подарък, с който трябва да се справим.

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