Защо Мбапе така разгневи Китай и какви могат да бъдат последствията

ТОМ УИЛЯМС, “АТЛЕТИК”



Ако Килиан Мбапе е преживял болезнена вечер в понеделник, наблюдавайки как Хари Кейн го изпреварва в битката за „Златната топка“ в Лондон, то заглавията, които го посрещнаха на следващата сутрин, едва ли са подобрили настроението му. В една от най-невероятните футболни истории от последно време Мбапе неволно предизвика огромен скандал в Китай, след като се появиха кадри, на които се шегува с интернет меме, изобразяващ го като бившия китайски лидер Мао Дзедун.



Последвалата вълна от недоволство доведе до прекратяването на отношенията му с двама китайски спонсори и принуди суперзвездата на Реал Мадрид да поднесе изключително смирено извинение. Той призна, че коментарите му са били „необмислени“, и заяви, че „искрено съжалява“ за всяка обида, която е причинил. Същите послания отправиха в свои изявления президентът на Ла Лига Хавиер Тебас и самата лига.

Думите на Мбапе предизвикаха и остра реакция от Китайската футболна асоциация, която поиска от Реал Мадрид да поднесе публично извинение.

Мбапе прави коментарите си в кратко видео за социалните мрежи, което изглежда е заснето преди участието му през април миналата година в YouTube канала The Bridge, съоснован от неговия съотборник във Франция и Реал Мадрид Орелиан Чуамени. Нападателят седи на стол за гримиране, докато гримьорка работи по външния му вид, и отговаря на поредица от въпроси за любимия си музикален изпълнител и интернет меметата, които намира за най-забавни.

На въпроса кое меме с негово участие го разсмива най-много, капитанът на Франция отговаря: „Когато направиха видео с един човек — мисля, че беше китайски диктатор — и сложиха моето…“

Гласът му заглъхва, а той посочва лицето си. Макар да не споменава Мао по име, след това във видеото се появява изображение на бившия китайски лидер, върху което е наложено лицето на Мбапе.

„Използвам го доста често с приятелите си, когато сме онлайн и играем на PlayStation“, добавя 27-годишният нападател.

Не е известно кога точно клипът се е появил за първи път в интернет, но в началото на тази седмица той започва да привлича внимание в Китай, след като е споменат във футболен онлайн форум.

По-късно Мбапе публикува изявление: „По време на скорошно интервю реагирах на изображение със самия мен“, заяви той. „Коментарът ми беше необмислен и сега разбирам, че е наранил много хора в Китай и в китайските общности по целия свят. Извинявам се на всички, които са се почувствали засегнати от думите ми. Това в никакъв случай не беше намерението ми. Изпитвам дълбоко уважение към китайския народ и неговата история и искрено съжалявам.“

Когато умира през 1976 г. на 82-годишна възраст, Мао оставя след себе си сложно историческо наследство в Китай. Той довежда Комунистическата партия на власт и ръководи създаването на Китайската народна република през 1949 г. Същевременно обаче управлява страната в период на сериозни политически сътресения, установявайки тоталитарен режим, който продължава до смъртта му през 1976 г. Мащабната програма за индустриализация, известна като „Големия скок напред“, провеждана между 1958 и 1962 г., предизвиква глад, отнел живота на десетки милиони хора.

През следващото десетилетие Културната революция, започната от Мао, се опитва по насилствен път да изкорени капиталистическите и традиционните елементи от китайското общество. Същевременно около него се изгражда култ към личността. Макар през 50-те години след смъртта му Китай да възприема по-отворен подход към международните отношения, паметта за Мао продължава да бъде ревностно защитавана от управляващата Комунистическа партия.

„Наследството на Мао в Китай е сложно“, казва пред “Атлетик” Камерън Уилсън, футболен журналист, който живее в страната повече от 20 години. - Ликът му все още присъства върху банкнотите и монетите, а много хора, особено от по-възрастните поколения, го смятат за велик лидер. Съществува и съзнанието, че не всички негови действия в миналото са били правилни. В Китай обаче критикуването или проявата на неуважение към лидерите — дори само създаването на такова впечатление — е табу в социален, културен и политически план. За някои китайци критиката към Мао се възприема като критика към самия Китай. По принцип китайската култура насърчава непрякото изразяване на неодобрение или на мнения, за които хората се опасяват, че няма да бъдат приети добре. В публичната комуникация запазването на уважителен тон обикновено се смята за по-важно от откритото изразяване на личното мнение. В известна степен обаче реакцията срещу коментарите на Мбапе е и демонстративна, тъй като политическата коректност е изключително силен мотиватор в Китай. Това важи особено за организациите, които имат връзки с хората или институциите, чиито чувства са били засегнати.“

Китайският млечен гигант Mengniu и производителят на напитки Dongpeng обявиха, че прекратяват отношенията си с Мбапе. Китайската медия The Paper съобщи също, че държавната телевизия CCTV е решила да спре излъчването на срещи с участието на французина.

Ла Лига и нейният президент Хавиер Тебас побързаха да поднесат извинения на „китайския народ“. От лигата заявиха, че „работят с нашите партньори и институционални събеседници в Китай, за да намерим решение на създалата се ситуация“.

Мбапе е добре познато лице в Китай и редовно се появяваше по време на телевизионните предавания на миналогодишното Световно първенство в реклама на спортна напитка, произвеждана от Dongpeng.

Френският нападател далеч не е първият известен спортист, който се сблъсква с чувствителността на китайското общество по определени културни и политически въпроси. През 2019 г. бившият плеймейкър на Арсенал Месут Йозил предизвика буря от недоволство, след като разкритикува Китай за отношението към уйгурското мюсюлманско население в страната. Говорител на китайското външно министерство обвини бившия германски национал, че се е поддал на „фалшиви новини“, а мач на Арсенал беше изваден от телевизионната програма.

През същата година генералният мениджър на Хюстън Рокетс Дарил Мори предизвика загуби за НБА, оценявани на милиони долари, след като публикува в социалните мрежи съобщение в подкрепа на продемократичните протестиращи в Хонконг.

Как тогава този последен скандал може да се отрази на Мбапе и организациите, които той представлява?

„Потенциалните последици могат да бъдат изключително сериозни и да се разпространят далеч отвъд непосредствено засегнатите страни“, коментира пред “Атлетик” Саймън Чадуик, професор по афроевразийски спорт в бизнес училището EM Lyon.

„Няколко неща са наистина важни. Първо, той току-що подписа големия си нов договор за футболни обувки с On. Това е изключително амбициозна марка, която се стреми да се разраства много бързо и е определила Китай като изключително важен пазар.

По-рано тази година Китай представи новата си спортна стратегия, чийто основен акцент са масовите спортни събития като маратони и триатлони. On беше насочила усилията си именно към тази аудитория. Следователно последното, от което компанията се нуждаеше, беше Мбапе да се забърка в подобен скандал.

Има и информации, че китайските държавни телевизии няма да излъчват някои срещи от Ла Лига. Ако погледнете какво се опитва да постигне лигата в Китай през последните пет години, става ясно, че това е изключително важен пазар за нея.

Реал Мадрид също е много активен в Китай. Клубът разполага с няколко футболни школи в страната. Така че не става дума просто за две или три китайски компании, които заявяват: „Не харесваме това“. Ситуацията е сериозна. Последиците могат да бъдат широкомащабни и дълбоки, а ефектът да се усеща дълго време.“

През последните години в социалните мрежи се разпространяват мемета, които сравняват Мбапе с диктатори като Мао и Йосиф Сталин. Те са реакция на обвиненията, че нападателят демонстрира поведение, наподобяващо диктаторско, докато играе за Франция, Реал Мадрид и бившия си клуб Пари Сен Жермен.

По време на Световното първенство, на което Мбапе отбеляза 10 гола и стана голмайстор №1 в историята на турнира, стана ясно, че съотборниците му във френския национален отбор на шега са му дали прякора „Мобут“ — препратка към бившия диктатор на Демократична република Конго Мобуту Сесе Секо. Макар публично да се е смеел на тези мемета, Мбапе е изразявал и притеснения, че някои от тях прекрачват границата.

„Част от това е забавно, защото можеш да разбереш, че е добронамерено“, заяви той наскоро пред “Франс Футбол”. „Другата част е по-малко забавна, защото знаеш какви щети са причинили подобни хора през историята. Да бъдеш сравняван с някого, който убива хора или е направил милиони хора нещастни…

Всичко е някаква смесица: знам, че е на шега, но това показва липса на осъзнатост — понякога политическа, понякога човешка — от страна на някои хора.“

След този последен китайски епизод, който може да се окаже изключително скъп, шегата вероятно вече съвсем е загубила своя чар.

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