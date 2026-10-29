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Издириха човека, който сътвори скандалното меме с Мбапе

  • 29 окт 2026 | 14:19
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Издириха човека, който сътвори скандалното меме с Мбапе

Докато по терените в Испания и Европа безмилостно бележи попадения с екипа на Реал Мадрид, френската суперзвезда Килиан Мбапе се озова в центъра на безпрецедентен геополитически и маркетингов скандал, който вече му струва милиони евро! Всичко избухна, след като той коментира популярно интернет меме, на което лицето му е монтирано върху тялото на бившия китайски лидер Мао Дзедун, наричайки го диктатор.

Реакцията в най-многолюдната държава в света беше светкавична и безкомпромисна – три големи компании незабавно прекратиха партньорството си с него, а държавната телевизия Си Си Ти Ви спря излъчването на мачовете от Ла Лига.

Главният виновниĸ за цялата лавина е френският създател на дигитално съдържание Юнис Хелифи, популярен в интернет пространството като „Френч Ей Ай Кавърс“. В интервю за испанското издание „Марка“ Хелифи разкри как една обикновена шега прерасна в световна афера.

„Бях сред първите, които започнаха да правят подобни дийпфейк колажи. Всъщност вече бях натрупал известна популярност с други мемета. Истината обаче е, че този път всичко придоби невероятни мащаби. Не се чувствам зле, но е странно да осъзная, че по някакъв начин аз отприщих всичко това. В началото го правех само за да се посмеем с приятели, а сега виждам как цялата история се разраства пред очите ми", сподели Хелифи.

Когато новината обиколи света, авторът започнал сериозно да се притеснява от действията на правния екип на звездата на Реал:

„Лежах в леглото и непрекъснато си повтарях: „Какво безумие е това!“. Пет минути по-късно публикувах пост в Туитър. Събуждам се и виждам, че съм предизвикал дипломатически инцидент, ха-ха. Честно казано, когато видях всичко, се запитах дали няма да понеса юридически последствия. Дали Мбапе и хората му ще ме съдят и ще искат обезщетение? Но направих някои справки и вече не съм толкова притеснен.“

Първата реакция, която Хелифи сподели в социалните мрежи, красноречиво показва контраста между обикновен създател на интернет съдържание и глобална футболна машина за милиони.

„Първото нещо, което ми хрумна, беше буквално това, което написах в публикацията си: „Мбапе, ако ме завлечеш в съда, ще ме съсипеш финансово, ха-ха!“. В крайна сметка в сравнение с него аз съм истински бедняк! Цял ден следях как се развиват събитията, докато тази сутрин не разбрах, че цялата история е на първа страница на „Екип“. Веднага отидох и си купих четири броя.“

Все пак авторът не останал напълно спокоен, след като видял мащабите на щетите, понесени от капитана на френския национален отбор, и дори обмислял да потърси съдействие по дипломатически път.

„Сериозно обмислях да се свържа с френското посолство в Китай, за да проверя дали всичко е наред предвид мемето и всичко случило се. Наясно съм, че това е доста необичайна, дори комична идея, но предпочитах да съм спокоен.“

Дали Мбапе ще преглътне милионните загуби и ще подмине шегата, или тепърва предстои правна битка, докато в Мадрид се опитват да потушат дипломатическия пожар с Пекин, предстои да разберем в следващите дни...

В Китай започнаха да горят фланелки на Мбапе
В Китай започнаха да горят фланелки на Мбапе
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