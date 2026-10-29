Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Франция

Президентът на френската федерация се застъпи за Мбапе

  • 29 окт 2026 | 15:58
  • 516
  • 0
Президентът на френската федерация се застъпи за Мбапе

Президентът на Френската футболна федерация (ФФФ) Филип Диао се застъпи за капитана на националния отбор Килиан Мбапе, след като 27-годишният нападател се оказа в центъра на дипломатическо напрежение с Китай. 

Звездата на Реал Мадрид си навлече сериозни критики в азиатската страна заради свое невинно изказва, че харесва направено от друг човек меме с неговия образ върху тялото на основателя на Китайската народна република Мао Дзедун като „диктатор“. Коментарът предизвика рязък спад в популярността на футболиста на местния пазар, остри реакции от страна на китайското правителство, прекратяване на спонсорски договори и спиране на излъчването на мачовете на Реал Мадрид в испанската Ла Лига от страна на държавните телевизии.

За да овладеят кризата, от ръководството на Реал Мадрид и Ла Лига официално се дистанцираха от думите на нападателя. Самият Мбапе поднесе извинение, което според говорителя на китайското министерство на външните работи се „приема сериозно“. 

В Китай започнаха да горят фланелки на Мбапе
В Китай започнаха да горят фланелки на Мбапе

Президентът на ФФФ Диало също се намеси в подкрепа на френския национал в интервю за „Уест-Франс“: „Запознат съм с тази полемика, която със сигурност придоби твърде големи мащаби. Не смятам, че Килиан по какъвто и да е начин е искал да накърни образа на китайски лидер или да обиди китайския народ“, коментира ръководителят на федерацията.

 „Вярвам и се надявам, че този спор няма да продължи дълго. Килиан обясни много добре контекста, в който бяха изречени думите му, и се извини. Смятам, че трябва да оставим въпроса зад гърба си, за да може той да продължи сезона си при възможно най-добри условия“, допълни Диало.

Издириха човека, който сътвори скандалното меме с Мбапе
Издириха човека, който сътвори скандалното меме с Мбапе
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Паоло Ди Канио за Ювентус: Пълен хаос, отборът няма душа и идентичност

Паоло Ди Канио за Ювентус: Пълен хаос, отборът няма душа и идентичност

  • 29 окт 2026 | 12:23
  • 1038
  • 2
Още проблеми за Милан преди голямото дерби с Интер

Още проблеми за Милан преди голямото дерби с Интер

  • 29 окт 2026 | 11:41
  • 1472
  • 0
Испански футболист разказа от първо лице за ада на релсите

Испански футболист разказа от първо лице за ада на релсите

  • 29 окт 2026 | 11:40
  • 4125
  • 0
Менян призова за спокойствие преди дербито с Интер след поражението от Болоня

Менян призова за спокойствие преди дербито с Интер след поражението от Болоня

  • 29 окт 2026 | 11:21
  • 2634
  • 1
Модрич: Загубихме заслужено, но при Аморим Милан е на прав път

Модрич: Загубихме заслужено, но при Аморим Милан е на прав път

  • 29 окт 2026 | 11:07
  • 873
  • 0
Тревожна статистика разкрива сериозни проблеми в атаката на Ювентус

Тревожна статистика разкрива сериозни проблеми в атаката на Ювентус

  • 29 окт 2026 | 10:41
  • 1257
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

  • 29 окт 2026 | 14:22
  • 37401
  • 124
Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

  • 29 окт 2026 | 15:23
  • 11924
  • 24
Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

  • 29 окт 2026 | 14:18
  • 8662
  • 5
Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

  • 29 окт 2026 | 11:03
  • 25556
  • 64
Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 12542
  • 7
Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

  • 29 окт 2026 | 09:25
  • 9270
  • 2