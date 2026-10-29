Президентът на френската федерация се застъпи за Мбапе

Президентът на Френската футболна федерация (ФФФ) Филип Диао се застъпи за капитана на националния отбор Килиан Мбапе, след като 27-годишният нападател се оказа в центъра на дипломатическо напрежение с Китай.

Звездата на Реал Мадрид си навлече сериозни критики в азиатската страна заради свое невинно изказва, че харесва направено от друг човек меме с неговия образ върху тялото на основателя на Китайската народна република Мао Дзедун като „диктатор“. Коментарът предизвика рязък спад в популярността на футболиста на местния пазар, остри реакции от страна на китайското правителство, прекратяване на спонсорски договори и спиране на излъчването на мачовете на Реал Мадрид в испанската Ла Лига от страна на държавните телевизии.

За да овладеят кризата, от ръководството на Реал Мадрид и Ла Лига официално се дистанцираха от думите на нападателя. Самият Мбапе поднесе извинение, което според говорителя на китайското министерство на външните работи се „приема сериозно“.

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Президентът на ФФФ Диало също се намеси в подкрепа на френския национал в интервю за „Уест-Франс“: „Запознат съм с тази полемика, която със сигурност придоби твърде големи мащаби. Не смятам, че Килиан по какъвто и да е начин е искал да накърни образа на китайски лидер или да обиди китайския народ“, коментира ръководителят на федерацията.

„Вярвам и се надявам, че този спор няма да продължи дълго. Килиан обясни много добре контекста, в който бяха изречени думите му, и се извини. Смятам, че трябва да оставим въпроса зад гърба си, за да може той да продължи сезона си при възможно най-добри условия“, допълни Диало.

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