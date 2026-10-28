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Китай не прие извиненията на Мбапе и Ла Лига

  • 28 окт 2026 | 09:38
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Китай не прие извиненията на Мбапе и Ла Лига

Държавната китайска радио-телевизионна корпорация потвърди, че преустановява излъчването на мачовете от испанската Ла Лига заради изказване на звездата Килиан Мбапе. От Пекин отхвърлиха обясненията, дадени от Реал Мадрид, като подчертаха, че думите на нападателя „надхвърлят границите на свободата на словото“ и испанският гранд не може да избяга от отговорност по случая.

Говорител на Центъра за спорт и младеж към Китайската медийна група (ЦМГ) заяви, че не приема позицията на мадридчани, според която Мбапе не е имал намерение да обиди никого и просто е изразил лично мнение.

Медийният гигант, който спря излъчването на срещите от Ла Лига, мачовете с участието на Мбапе и неговите рекламни клипове още на 26 октомври, беше категоричен: докато „белия балет“ не поднесе задоволителни официални извинения, „няма тема за разговори“.

В официалната позиция се посочва, че коментарите на френския национал са „оскърбили китайския народ“ и са „прекрачили фундаментални граници“, а Реал Мадрид няма как да се дистанцира от постъпката на своя футболист.

„Всяка дума или действие, което наранява чувствата на китайския народ, неизбежно ще срещне колективен отпор от всички слоеве на нашето общество. На Реал Мадрид би му било от полза да се откаже от всякакви илюзии в противен смисъл“, се казва в съобщението.

Напрежението се породи след интервю, в което Мбапе бе попитан за любимото му интернет меме. Нападателят отговори, че най-много се забавлява с колаж, показващ лицето му върху тялото на „китайски диктатор“ – визирайки популярно в социалните мрежи изображение на Мао Дзедун, макар и без да назовава лидера директно по име.

След скандала китайските компании Дунпън, Мънню и Милкграунд незабавно прекратиха търговските си договори с французина, а съдържанието, свързано с него, беше ограничено в местните дигитални платформи.

Мбапе поднесе извиненията си към обидените китайци
Мбапе поднесе извиненията си към обидените китайци

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас изпрати официално писмо до ЦМГ, в което осъди поведението на нападателя, определяйки го като „неприемливо“, и поднесе своите извинения за причинената обида.

В отговор китайската телевизия настоя ръководството на Ла Лига, Реал Мадрид и най-вече самият Мбапе да поднесат публични извинения и да изпратят писмено изявление.

Впоследствие френският голмайстор публикува съобщение на френски, китайски и английски език, в което изрази съжаление за думите си и подчерта своето „дълбоко уважение“ към китайския народ и неговата история.

Междувременно Тебас се срещна с китайския посланик в Испания Яо Дзин, за да търси изход от напрегнатата ситуация. Испанският шампионат поддържа мащабни партньорства в азиатската страна, включително стратегическо споразумение с местната професионална лига, което е валидно до 2029 година.

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