Трима души лишиха Килиан Мбапе от "Златната топка"

Килиан Мбапе остана на едва 28 точки зад Хари Кейн, който спечели вота за “Златната топка”. За това френският голмайстор може да се сърди основно на трима журналисти от Шотландия, Гърция и Украйна, които изобщо не го включиха в челните си десетки.

Нападателят на Байерн (Мюнхен) събра 1055 точки, докато Мбапе се нареди втори с 1027 точки.

Журито бе съставено от 100 журналисти, представляващи най-високо класираните национални отбори в ранглистата на ФИФА. Гласуването за „Златната топка“ се провежда по схема, при която всеки член на журито посочва десетима футболисти и им присъжда съответно 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и една точка.

Впечатляващите 97 от тези 100 човека тях поставиха Мбапе в своята челна десетка, докато само трима представители го изключиха напълно от списъците си – журналистите от споменатите три страни. Тези три пропуска се оказаха с решаващо значение, особено като се има предвид разпределението на първите места – Кейн бе посочен като номер едно от 40 журналисти, Мбапе от 23-ма, а Ламин Ямал заслужи 13 първи позиции.

Мбапе се размина със „Златната топка“ именно заради тези журналисти, тъй като отсъствието от техните анкетни карти го остави без нито една точка и му попречи да задмине Кейн.

Официално: Кейн е победил Мбапе само с 28 точки

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