Ювентус не може да си позволи грешна стъпка във Венеция

Ювентус се изправя срещу Венеция на своя "Алианц Стейдиъм" в Торино в двубой от 12-ия кръг на италианската Серия "А". Срещата е от 13:30 часа. Домакините влизат в мача като фаворит, но ще трябва да надделеят над корав съперник, който търси всяка възможност за излизане от опасната зона.

След изиграването на първите 11 кръга Ювентус заема 7-о място в подреждането с актив от 18 точки (5 победи, 3 равенства и 3 загуби при голова разлика 15:12). От своя страна Венеция се намира на 19-а позиция в зоната на изпадащите с 6 точки след 2 победи и 9 поражения и голова разлика 8:21.

В последния си мач от първенството Ювентус завърши наравно 2:2 като гост на Фиорентина. Преди това воденият от Лучано Спалети тим постигна победа с 2:1 срещу АЗ Алкмаар в Лига Европа и надделя над Наполи с 2:0 у дома в Серия "А". В последните си пет мача във всички турнири торинчани записаха още загуба с 0:2 от Дженоа и успех с 2:0 срещу Лече.

Венеция влиза в двубоя след ценен домакински успех с 2:1 над Удинезе в миналия кръг. Преди тази победа съставът на Давиде Никола бе в серия от три поредни загуби – 0:1 от Комо, 0:2 от Интер и 0:1 от Дженоа. По-рано през октомври тимът изненада Наполи у дома с 1:0.

И двата тима имат проблеми с отсъстващи футболисти. В лагера на Ювентус извън строя поради контузии са Пиер Калюлю, Кенан Йълдъз, Камил Грабара, Едон Жегрова, Андреа Камбиазо, Николас Гонсалес, Франсиско Консейсао, Мануел Локатели и Кефрен Тюрам.

Венеция не може да разчита на Паскуале Мацоки, Тиери Корея, Бартол Франич, Андреа Адоранте и Марин Шверко.

В последните 4 мача между двата тима Ювентус има 2 победи, Венеция няма нито една, а 2 срещи са завършили наравно. В последната им среща през май 2025 г. Ювентус спечели с 3:2 като гост. Преди това двата отбора завършиха 2:2 в Торино през декември 2024 г., Ювентус надделя с 2:1 у дома през май 2022 г., а през декември 2021 г. мачът във Венеция приключи 1:1.

След интересните статистически показатели е фактът, че Ювентус все още не е допуснал гол от разстояние извън наказателното поле през този сезон в Серия "А". В същото време Венеция има най-слабата атака в лигата с едва 8 отбелязани гола в 11 срещи и е в серия от пет поредни загуби като гост в първенството.

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Снимки: Gettyimages