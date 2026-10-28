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В Китай започнаха да горят фланелки на Мбапе

  • 28 окт 2026 | 18:45
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В Китай започнаха да горят фланелки на Мбапе

Конфликтът между звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе и китайския народ продължава да набира сила, както се вижда от клипове в социалните мрежи.

Всичко започна с признанието на нападателя, че се забавлява с факта, че го оприличават на бившия комунистически лидер в Китай Мао Дзъдун. Като отговор на това местната обществена телевизия CCTV спря излъчването на всички мачове в Ла Лига, а освен това няколко китайски компании скъсаха рекламните си договори с Мбапе. Веднага последваха извинения лично от Мбапе, както и от испанската лига и Реал Мадрид, но все още няма потвърждение, че в азиатската страна са простили на французина за неговите изказвания.

Междувременно, появиха се видеа, на които се вижда как един китайци горят фланелки на Мбапе, късат негови реклами в магазините или нападат камиони с неговия лик. “Един определен футболист направи коментари за Китай, които са напълно неприемливи. Много ме ядоса да чуя всичко това! Налагам му пълен бойкот и никога няма да му простя! Бойкотът започва сега!”, казва неизвестен китаец в един от клиповете, след което подпалва синя фланелка с името и номера на Мбапе.

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