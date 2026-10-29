Скандалът с Мбапе в Китай застрашава бизнес за милиони и телевизионните права на Ла Лига

Разразилият се скандал около звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе в Китай придобива огромни финансови измерения, поставяйки под въпрос мащабни търговски споразумения. По данни на пазарни източници, цитирани от изданието „Воспопули“, телевизионният бизнес на испанската Ла Лига в азиатската държава може да достигне стойност от 400 милиона евро до 2030 година. В момента обаче излъчването на шампионата е сериозно блокирано от местните оператори, притежаващи правата – „Чайна Медия Груп“ (Си Ем Джи) и „Чайна Мобайл“ чрез платформата „Мигу“.

Към момента „Чайна Медия Груп“ е спряла напълно излъчването на мачовете от испанското първенство. От своя страна, платформата „Мигу“, която има договор за излъчване на всички 380 мача на сезон до 2030 година, за момента е извадила от програмата си само двубоя между Расинг Сантандер и Реал Мадрид, запазвайки останалите девет срещи от предстоящия кръг.

🚨| Only the Racing Santander vs Real Madrid match has been pulled out by chinese broadcasters. While the other La Liga matches remain on air. [@mundodeportivo] https://t.co/y5DlqC5PSE — Kalshi FC (@KalshiFC) October 29, 2026

Стратегически удар по амбициите на испанския футбол

Китайският пазар е от ключово значение за международната експанзия на Ла Лига. Китайската централна телевизия (Си Си Ти Ви), част от „Чайна Медия Груп“, планираше да предава безплатно по два мача на кръг в своите канали и чрез платформата „Янгшипин“. „Мигу“ пък предлага модел с комбинация от безплатни срещи и платен абонамент за пълен достъп до първенството. Евентуална загуба на партньорството с „Чайна Мобайл“ би провалила дългосрочния аудиовизуален договор до 2030 година, достъпа на феновете до срещите и приходите от дигитални права. Рискът от разрив със „Си Ем Джи“ засяга най-вече масовия обхват на аудиторията и рекламната стойност на излъчванията.

🚨 𝗡𝗘𝗪: LaLiga FEARS losing one of its BIGGEST international markets due to the controversy surrounding Kylian Mbappé! 🇨🇳 Spanish football officials are urgently working to prevent the situation from damaging clubs financially and threatening LaLiga's growth in CHINA. LaLiga hopes its strong diplomatic relations with China and agreements established in recent years will help ease tensions. The league is particularly concerned about what happened to the NBA, which faced a boycott in China lasting almost TWO AND A HALF YEARS. China is one of LaLiga's most important international markets, alongside North America, and officials are determined to protect it. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 29, 2026

Тъй като става дума за частни договори, пълните финансови параметри и неустойки не се оповестяват официално. Оценката от 400 милиона евро възлиза на приблизително 100 милиона евро на сезон. Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас прави опити да потуши напрежението, като вече проведе среща с посланика на Китай в Испания Яо Дзин, а в следващите дни се очаква и лично да отпътува за азиатската страна. Политическият оттенък на кризата заплашва бъдещите бизнес отношения. Извиненията, поднесени от ръководството на Ла Лига, самия Тебас, Мбапе и Реал Мадрид, за момента остават без резултат и не са довели до възстановяване на спрените телевизионни излъчвания.

От Ла Лига веднага взеха мерки по проблема между Мбапе и Китай

Тежки лични загуби и прекратени договори за Мбапе

В основата на проблема стоят изказвания на самия Мбапе, който сподели, че намира за забавен популярен колаж, изобразяващ го като „китайски диктатор“, и че често го изпраща на приятели. На изображението лицето на футболиста е монтирано върху портрет на основателя на Китайската народна република Мао Дзедун. В Китай това бе възприето официално като подигравка с историческа личност и сериозна обида към чувствата на китайския народ. Реакцията от местния бизнес беше незабавна. Трима китайски спонсори – производителят на напитки „Дунпън/Истрок“ (с марката „Бушуила“), млечният гигант „Мънниу“ и компанията за сирена и млечни продукти „Милкграунд“ – прекратиха договорите си с нападателя. Според информация на вестник „Льо Монд“, тези партньорства са се оценявали на около 6,7 милиона евро.

В Китай се обидиха на Мбапе и спряха излъчването на Ла Лига

Проблемите за френския национал се задълбочават и в дигиталното пространство, където профилите му в китайските социални мрежи „Уейбо“ и „Сяохуншу“ бяха ограничени. Компанията за спортна екипировка „Он“, с която Мбапе наскоро подписа договор след раздялата си с „Найки“, също премахна съдържанието с него от официалните си китайски канали. В допълнение съществува риск брандовете да предявят финансови претенции за вече направени рекламни разходи, ако клаузите в договорите им го позволяват. Ситуацията засяга пряко и Реал Мадрид, който има редица партньорства с китайски мултинационални компании, както и останалите клубове в Ла Лига, изправяйки испанския футбол пред сериозна криза на един от най-важните световни пазари.

"Мундо Депортиво"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: AI