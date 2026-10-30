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Треньорът на Сантандер: Да бъдеш смел срещу Реал Мадрид не означава да си безразсъден

  • 30 окт 2026 | 20:57
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Треньорът на Сантандер: Да бъдеш смел срещу Реал Мадрид не означава да си безразсъден

Алберто Лопес подчерта, че неговият отбор няма да излезе със страх срещу Реал Мадрид. Новакът в Ла Лига приема столичани в неделя.  Наставникът осъзнава сложността на предизвикателството, но е убеден, че тимът му трябва да запази своята идентичност, за да има шанс да поднесе изненада срещу испанския гранд.

На официалната пресконференция преди двубоя на стадион „Ел Сардинеро“ специалистът изрази мнението си за съперника, воден от Жозе Моуриньо: „Реал Мадрид не се нуждае от силна игра, за да те победи. Те първо намират пътя към головете, а след това идва и самата игра.“

Треньорът на домакините обърна специално внимание на индивидуалната класа на „белите“, предупреждавайки, че заплахата не се изчерпва само с едно име. „Не става въпрос единствено за Килиан Мбапе – всеки техен състезател е блестящ. Качествата им позволяват да те подчинят във всеки момент. Това са звезди с невероятен талант, способни да решат всяка ситуация“, обясни той. 

Въпреки респектиращата мощ на противника, Хосе Алберто не смята да се отказва от принципите, довели Расинг до този етап, макар да изисква премерен подход. „Ще се опитаме да запазим нашия стил, защото вярвам, че така ще бъдем по-близо до успеха. Но да бъдеш смел не означава да си безразсъден. Длъжни сме да действаме балансирано, тъй като изискванията на терена ще бъдат максимални.“

Предстоящата среща носи огромен заряд за тима от Сантандер, който не е срещал мадридския клуб от близо петнадесет години. „От много време се борим за мачове като този. Клубът измина труден път и сега посрещаме това събитие със спокойствие. Да играеш срещу такива отбори никога не е лесно – за тях всеки мач е от първостепенно значение. За нас една загуба е тежка, но за тях дори равенството е равносилно на поражение, защото може да им коства титлата“, призна наставникът. Той не спести похвалите си към Моуриньо и отбеляза, че столичани се намират в най-добрата си форма от началото на кампанията.

Според Хосе Алберто атмосферата на „Ел Сардинеро“ ще бъде едно от най-силните оръжия на Расинг. „У дома, с подкрепата на нашата публика, се чувстваме изключително силни“, заяви специалистът, като допълни, че очаква трибуните да се превърнат в истински врящ котел за гостуващия гранд. 

„Няма какво да губим“, обобщи треньорът, очертавайки пределната мотивация и психологическата нагласа, с която неговият състав посреща Реал Мадрид.

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