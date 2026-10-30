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Матеус: Винисиус само вреди на Реал Мадрид, мястото му е на пейката

  • 30 окт 2026 | 19:35
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Легендата на световния футбол Лотар Матеус отправи изключително тежки думи по адрес на звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор. В изказване за вестник „Билд“ 65-годишният бивш селекционер на България и настоящ анализатор на „Скай Спортс“ направи безпощаден разбор на ситуацията около бразилеца и влиянието му върху състава на „белия балет“. 

Матеус отбеляза, че испанският гранд изглежда далеч по-убедителен без южноамериканеца, поставяйки акцент върху предстоящите решения на треньора Моуриньо. Като аргумент германецът припомни драматичния успех с 4:3 в Рим над Рома, където бразилецът бе заменен, както и победата в дербито срещу Барселона на чужд терен след няколко години пауза.

Според Матеус поведението на нападателя вреди на целия колектив: „Той е конфликтна личност и разваля атмосферата в отбора. Публичният му образ не помага по никакъв начин на тима. Затова се радвам, че не попадна сред първите десет за „Златната топка“. Хари Кейн например е пълната му противоположност – истински джентълмен, който винаги подхожда с разбиране и търпение. За Винисиус Жуниор не може да се каже същото.“ 

Бившият германски национал допълни, че клубове като Байерн и Барселона нямат подобни вътрешни проблеми. Според него присъствието на бразилеца на терена е белязано от излишно его и неподходящ език на тялото, докато в негово отсъствие отборът демонстрира по-висока дисциплина и сплотеност.

Матеус се обърна директно и към президента на Реал Мадрид Флорентино Перес с призив за строги мерки: „Надявам се в името на клуба президентът скоро да излезе с ясна позиция за Винисиус Жуниор – било чрез официално предупреждение или като позволи на Моуриньо да го остави на пейката. Дори когато е в отлична физическа форма, той трябва да остава сред резервите, тъй като поведението му вреди както на състава, така и на институцията.“ 

В момента крилото изтърпява наказание от четири срещи след директния червен картон срещу Виляреал за дърпане на косата на Салиба. Бразилецът вече пропусна мачовете със Севиля и дербито с Барса, а през уикенда няма да бъде на разположение и срещу Сантандер

Основното предизвикателство пред звездата остава фактът, че в негово отсъствие отборът показва отлични резултати, а заместникът му Ян Диоманде се утвърждава със силни изяви на терена.

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