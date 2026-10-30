Легенда на Реал за скандала с Мбапе и Китай: Те се смятат за господарите на света

Легенда на Реал Мадрид Хосе Антонио Камачо предупреди Килиан Мбапе и испанския гранд за възможните последствия от разразилия се скандал в Китай и препоръча да си намерят сериозни адвокати. Бившият футболист коментира ситуацията около френската звезда, след като негово изказване за интернет меме предизвика сериозно недоволство в азиатската страна. Самият Камачо познава ситуацията около страната, тъй като бе начело на националния отбор на Китай в продължение на две години.

Повод за полемиката стана интервю на Мбапе за френското предаване, в което той бе попитан коя интернет шега със самия него му е най-забавна. Нападателят посочи изображение, на което лицето му е поставено върху тялото на бившия китайски лидер Мао Дзедун. Мбапе обясни, че използва подобни изображения в разговорите с приятелите си, наричайки комунистическият лидер диктатор. Именно това определение предизвика изключително остра реакция в Китай.

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“Те винаги казват, че трябва да се адаптираме към техните правила. Правят нещата по свой начин и смятат, че са господарите на света, така че не е лесно”, обясни Камачо в испанско предаване, допълвайки как е имал срещу на много високо ниво, като министърът на спорта, по време на които му е била разяснена цялостната философия.

Скандалът вече има и сериозни последици. Няколко китайски компании прекратиха рекламните си отношения с футболиста, а държавната телевизия в страната спря излъчването на мачове от Ла Лига. Испанската футболна лига и Реал Мадрид излязоха с извинения към китайската публика, а самият Мбапе също призна, че коментарът му е бил необмислен и е засегнал много хора.

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