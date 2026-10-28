Юго Лорис за Кейн: Той е пример за професионализъм и скромност, а същевременно може всичко

Бившият капитан на Тотнъм Юго Лорис пред "Екип" говори с огромно уважение за Хари Кейн, който триумфира със „Златната топка“ за 2026 година. Двамата споделяха една съблекалня в лондонския клуб в продължение на десет сезона – между 2013 и 2023 година.
Френският вратар е разговарял по телефона с английския голмайстор малко преди събитието, а броени минути след официалното решение в понеделник му е изпратил и поздравително съобщение.
Макар да признава разочарованието си относно своя наследник с капитанската лента в националния отбор на Франция Килиан Мбапе, Лорис остава оптимист за бъдещето му: „Планетите все още не бяха подредени за него, но това ще го направи още по-силен. Той разполага с всички качества, за да грабне наградата някой ден.“ Въпреки това стражът не скри искреното си щастие за Кейн, с когото десетилетие наред водеха атаката и защитата на „шпорите“.
„Това е фантастично за Хари. Радвам се за него и семейството му. Това е кулминацията на неговия път, на неговата издръжливост и на неговата прецизна игра в завършващите фази. Може би той не притежава толкова магия, колкото някои други играчи, но е много повече от просто символ на ефективност: той разполага с невероятно пълна гама от умения, които е развивал година след година.
Днес той може да прави всичко: да подава къси пасове, да подава дълги пасове, да прави отнемания и да се връща назад, за да се защитава. И безспорно е най-добрият играч в наказателното поле. С десния крак, с левия крак, с глава – той има всичко. Фантастично е да видиш бивш съотборник да спечели „Златната топка“ на родна земя в Лондон", казва бившият вратар на Тотнъм, който в момента пази за тима от МЛС ФК Лос Анджелис.
Лорис продължава със суперлативите към бившия си съотборник: "Познавах го в началото на кариерата му, когато разчиташе предимно на пробиви зад отбраната. Оттогава насам той адаптира играта си до такава степен, че вече може да прави всичко. Винаги е притежавал тази атлетична сила и винаги е бил труден за защитниците, но мисля, че с опита е станал по-силен и по-внушителен физически. Спомням си, че бях впечатлен от физическата му мощ срещу нас на Световното първенство през 2022 г., особено като се има предвид, че имаше толкова здрав съперник в лицето на Дайо Упамекано.
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"Хари не търси славата и дължи тази награда „Златна топка“ на своя професионализъм и скромност. Той е пример за подражание в нашия спорт. Много ми хареса и речта му, както и начинът, по който се погрижи да благодари на всички, без да пропусне никого. Хари не е просто машина за голове. В Тотнъм той асистираше на Хюн-Мин Сон, спускайки се все по-назад, за да създава положения и да подава онези „лазерни пасове“, с които е известен.
Посветихме много години от кариерите си на Тотнъм и, въпреки че не успяхме да спечелим трофей, този опит ни помогна в кариерите ни. Познавайки го, знам какви са следващите му големи предизвикателства: да спечели Шампионската лига и да спечели Европейското у дома след 18 месеца. Пред него все още има много велики години", завършва Лорис.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google