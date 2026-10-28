Юго Лорис за Кейн: Той е пример за професионализъм и скромност, а същевременно може всичко

Бившият капитан на Тотнъм Юго Лорис пред "Екип" говори с огромно уважение за Хари Кейн, който триумфира със „Златната топка“ за 2026 година. Двамата споделяха една съблекалня в лондонския клуб в продължение на десет сезона – между 2013 и 2023 година.

Френският вратар е разговарял по телефона с английския голмайстор малко преди събитието, а броени минути след официалното решение в понеделник му е изпратил и поздравително съобщение.

🚨 Super intéressant 🍿 : HUGO LLORIS 🇫🇷 RACONTE L’ÉVOLUTION D’HARRY KANE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 JUSQU’À SON BALLON D’OR 👑🌕: « IL A VRAIMENT BEAUCOUP ÉVOLUÉ. Je l'ai connu au début, 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗮𝗶𝘁 𝗲́𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗼𝗻𝗱𝗲𝘂𝗿, 𝗽𝘂𝗶𝘀 𝗶𝗹 𝗮 𝗮𝗱𝗮𝗽𝘁𝗲́ 𝘀𝗼𝗻 𝗷𝗲𝘂, au point de savoir tout faire, donc. Il a toujours eu cette puissance athlétique, il a toujours été un défi pour les défenseurs, mais je trouve qu'il s'est endurci avec l'expérience, qu'il s'est épaissi. 💪 𝗝𝗲 𝗹'𝗮𝘃𝗮𝗶𝘀 𝘁𝗿𝗼𝘂𝘃𝗲́ 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝗻𝘁 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹'𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗲𝗻 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮, 𝗮𝗹𝗼𝗿𝘀 𝗾𝘂'𝗶𝗹 𝗮𝘃𝗮𝗶𝘁 𝘂𝗻 𝘀𝗮𝗰𝗿𝗲́ 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗮̀ 𝗹𝘂𝗶, 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗗𝗮𝘆𝗼𝘁 𝗨𝗽𝗮𝗺𝗲𝗰𝗮𝗻𝗼 🇫🇷. Il y a peut-être moins de magie chez lui que chez certains autres, mais ce n'est pas seulement un symbole d'efficacité : 𝗶𝗹 𝗮 𝘂𝗻𝗲 𝗽𝗮𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗼𝘆𝗮𝗯𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲̀𝘁𝗲, 𝗾𝘂'𝗶𝗹 𝗮 𝗱𝗲́𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗽𝗲́𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗲́𝗲 𝗮𝗽𝗿𝗲̀𝘀 𝗮𝗻𝗻𝗲́𝗲. 🤷‍♂️ Aujourd'hui, il sait tout faire, les passes courtes, les passes longues, il tacle, il revient défendre, et il est sûrement le meilleur joueur dans la surface. Pied droit, pied gauche, tête, IL A TOUT. C'est génial de voir un ancien coéquipier être Ballon d'Or, chez lui, à Londres. » (@lequipe) — BeFootball (@_BeFootball) October 27, 2026

Макар да признава разочарованието си относно своя наследник с капитанската лента в националния отбор на Франция Килиан Мбапе, Лорис остава оптимист за бъдещето му: „Планетите все още не бяха подредени за него, но това ще го направи още по-силен. Той разполага с всички качества, за да грабне наградата някой ден.“ Въпреки това стражът не скри искреното си щастие за Кейн, с когото десетилетие наред водеха атаката и защитата на „шпорите“.

„Това е фантастично за Хари. Радвам се за него и семейството му. Това е кулминацията на неговия път, на неговата издръжливост и на неговата прецизна игра в завършващите фази. Може би той не притежава толкова магия, колкото някои други играчи, но е много повече от просто символ на ефективност: той разполага с невероятно пълна гама от умения, които е развивал година след година.

Hugo Lloris on his former teammate Harry Kane winning the Ballon d'Or: "It’s fantastic for Harry. I’m happy for him and his family. It’s the culmination of his journey, his resilience and his clinical finishing. He may have a little less magic than some other players, but he’s much more than just a symbol of efficiency: he has an incredibly complete skill set that he has developed year after year. Today, he can do everything: play short passes, play long passes, make tackles and track back to defend. And he’s undoubtedly the best player in the penalty box. Right foot, left foot, headers - he has it all. It’s fantastic to see a former teammate win the Ballon d’Or, on home soil in London I knew him at the beginning of his career, when he relied heavily on runs in behind. Since then, he has adapted his game to the point where he can do everything. He has always had that athletic power and has always been a handful for defenders, but I think he has become stronger and more physically imposing with experience. I remember being impressed by his physicality against us at the 2022 World Cup, especially considering he had a formidable opponent in Dayot Upamecano Harry doesn’t seek the limelight, and he owes this Ballon d’Or to his professionalism and humility. He is a role model in our sport. I also really liked his speech and the way he made sure to thank everyone, leaving nobody out. Harry is not just a goal-scoring machine. At Tottenham, he set up Son Heung-min, dropping deeper and deeper to create chances and play those 'laser passes' that he’s known for We devoted many years of our careers to Tottenham and, even though we didn’t manage to win a trophy, that experience helped us in our careers. Knowing him, I know what his next big challenges are: winning the Champions League and winning the Euros at home in 18 months’ time. He still has many great years ahead of him." [@lequipe] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 28, 2026

Днес той може да прави всичко: да подава къси пасове, да подава дълги пасове, да прави отнемания и да се връща назад, за да се защитава. И безспорно е най-добрият играч в наказателното поле. С десния крак, с левия крак, с глава – той има всичко. Фантастично е да видиш бивш съотборник да спечели „Златната топка“ на родна земя в Лондон", казва бившият вратар на Тотнъм, който в момента пази за тима от МЛС ФК Лос Анджелис.

Лорис продължава със суперлативите към бившия си съотборник: "Познавах го в началото на кариерата му, когато разчиташе предимно на пробиви зад отбраната. Оттогава насам той адаптира играта си до такава степен, че вече може да прави всичко. Винаги е притежавал тази атлетична сила и винаги е бил труден за защитниците, но мисля, че с опита е станал по-силен и по-внушителен физически. Спомням си, че бях впечатлен от физическата му мощ срещу нас на Световното първенство през 2022 г., особено като се има предвид, че имаше толкова здрав съперник в лицето на Дайо Упамекано.

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"Хари не търси славата и дължи тази награда „Златна топка“ на своя професионализъм и скромност. Той е пример за подражание в нашия спорт. Много ми хареса и речта му, както и начинът, по който се погрижи да благодари на всички, без да пропусне никого. Хари не е просто машина за голове. В Тотнъм той асистираше на Хюн-Мин Сон, спускайки се все по-назад, за да създава положения и да подава онези „лазерни пасове“, с които е известен.

Посветихме много години от кариерите си на Тотнъм и, въпреки че не успяхме да спечелим трофей, този опит ни помогна в кариерите ни. Познавайки го, знам какви са следващите му големи предизвикателства: да спечели Шампионската лига и да спечели Европейското у дома след 18 месеца. Пред него все още има много велики години", завършва Лорис.

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