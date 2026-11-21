Момент за историята: Надал вече е част от ръководството на Реал Мадрид

Легендарният Рафаел Надал се превърна в централна фигура по време на Общото събрание на клубните членове на Реал Мадрид, проведено тази събота в спортния комплекс във Валдебебас. На него той официално беше приет за член на Управителния съвет на клуба. Бившият тенисист пристигна в баскетболната зала на клубната база, придружен от почетния президент на „белия балет“ Пири, след което двамата приветстваха всички присъстващи в залата.

Кулминацията на събитието бе предложението на клубния президент Флорентино Перес за официалното включване на Надал в Управителния съвет на мадридчани. „Искам да поискам вашето съгласие Надал да заеме място в Управителния съвет. За нас е истинска гордост да разполагаме с личност като него“, заяви Перес, предизвиквайки бурни овации и пълно единодушие сред делегатите.

Надал, който е регистриран привърженик на Реал и почетен член на клуба още от 2011 година, прави следващата решителна крачка в институционалната си връзка с гранда от испанската столица. Замисълът на Флорентино Перес е носителят на 22 титли от Големия шлем да се запознае отблизо с вътрешните процеси и да участва активно в управлението. За да подчертае важността на момента, президентът на клуба дори промени предварително заложения протокол и изтегли гласуването за кандидатурата на Надал като първа точка от дневния ред.

След одобрението от залата испанският тенисист бе поканен директно на президиума, където седна на специално запазеното за него място непосредствено до Флорентино Перес. Позиционирането на Надал от дясната страна на клубния бос ясно онагледи силната връзка между легендарния шампион и мадридския клуб при навлизането му във висшето ръководство.

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