ЦСКА подготвя нова трансферна бомба! Ще дойде ли още един като Стефано Сенси?

ЦСКА вече работи по зимната селекция, а приоритет в нея са флангови фуболисти за атаката и десен бек. Sportal.bg научи, че освен тях “червените” търсят и полузащитник с по-офанзивни функции. Няма да е изненада, ако на “Армията” се озове халф от калибъра на Стефано Сенси и да е негов сънародник.

Бившият италииански национал прави фурор, откакто бе привлечен в ЦСКА, но играе почти без смяна. Именно това е накарало “червените” да обмислят възможноста за привличането на втори футболист с подобен профил. Идеята е в немалка част от срещите да са заедно на терена, а в други - да бъдат ротирани, за да са свежи във всички мачове през пролетта, когато ще се реши битката за титлата.

Към момента лидерът в родното първенство разполага с достатъчна бройка халфове, но в последно време Исак Соле и Джеймс Ето’о не получават много игрови минути, което е индикация, че Маркус Гиздол не е доволен от формата им.

Поради тази причина германецът често използва в средата на терена центрилнят бранител Жан-Филип Гбамен за алтернатива на Бруно Жордао, Макс Ебонг и Петко Панайотов.

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