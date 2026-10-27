Как ще се отрази „Златната топка“ на Хари Кейн на Формула 1?

Представянето на Ферари в Гран При на САЩ беше обнадеждаващо - Шарл Леклер участва в битката за местата на подиума, а Люис Хамилтън също вървеше с темпото на пилотите в топ 3. Двамата пилоти на Скудерията не се удариха на старта и след това изпълниха стриктно стратегията на тима, за разлика от Сингапур например.

Дали четвъртият и последен пакет промени по болида SF-26 дава очакваните резултати и дали наистина тази версия на колата ще е основата на болида за догодина? И най-важното, дали това ще е достатъчно, за да се бори Ферари отново за титлата и да я спечели.

Watch the start reaction times of Charles and Lewis 👀 They were so close to contact approaching Turn 1 😮 #F1 #USGP @awscloud https://t.co/wzCjgbLgv3 — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

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Ако вярваме на историята, то резултатите от гласуването за „Златната топка“, то има реален шанс.

Защото последният път, когато английски футболист спечели този трофей, на следващата година световната титла във Формула 1 беше спечелена от пилот на Ферари.

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Става въпрос за 2001, звездата на Ливърпул Майкъл Оуен триумфира в анкетата на „Франс Футбол“, а през следващата 2002 година Михаел Шумахер записа един от най-силните си сезони с Ферари и доминира във Формула 1.

Малко по-рано се е проявила същата зависимост - легендата Кевин Кийгън спечели на два пъти „Златната топка“ - през 1978 и 1979 и след първия му триумф дойде световната титла на Джоди Шектър с Ферари във Формула 1. Но през 1980 тази зависимост не проработи и титлата отиде у Алън Джоунс с Уилямс. Предишните два пъти, в които английски футболист печели "Златната топка" също не водят до титла на пилот на Ферари през следващия сезон.

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Снимки: Gettyimages