Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Как ще се отрази „Златната топка“ на Хари Кейн на Формула 1?

  • 27 окт 2026 | 10:57
  • 1223
  • 1

Представянето на Ферари в Гран При на САЩ беше обнадеждаващо - Шарл Леклер участва в битката за местата на подиума, а Люис Хамилтън също вървеше с темпото на пилотите в топ 3. Двамата пилоти на Скудерията не се удариха на старта и след това изпълниха стриктно стратегията на тима, за разлика от Сингапур например.

Дали четвъртият и последен пакет промени по болида SF-26 дава очакваните резултати и дали наистина тази версия на колата ще е основата на болида за догодина? И най-важното, дали това ще е достатъчно, за да се бори Ферари отново за титлата и да я спечели.

Ред Бул няма да спасява Астън Мартин от кошмара с Хонда
Ред Бул няма да спасява Астън Мартин от кошмара с Хонда

Ако вярваме на историята, то резултатите от гласуването за „Златната топка“, то има реален шанс.

Защото последният път, когато английски футболист спечели този трофей, на следващата година световната титла във Формула 1 беше спечелена от пилот на Ферари.

Исак Хаджар иска нов съединител за по-добри стартове
Исак Хаджар иска нов съединител за по-добри стартове

Става въпрос за 2001, звездата на Ливърпул Майкъл Оуен триумфира в анкетата на „Франс Футбол“, а през следващата 2002 година Михаел Шумахер записа един от най-силните си сезони с Ферари и доминира във Формула 1.

Малко по-рано се е проявила същата зависимост - легендата Кевин Кийгън спечели на два пъти „Златната топка“ - през 1978 и 1979 и след първия му триумф дойде световната титла на Джоди Шектър с Ферари във Формула 1. Но през 1980 тази зависимост не проработи и титлата отиде у Алън Джоунс с Уилямс. Предишните два пъти, в които английски футболист печели "Златната топка" също не водят до титла на пилот на Ферари през следващия сезон.

Джордж Ръсел не е особено мотивиран от второто място в класирането
Джордж Ръсел не е особено мотивиран от второто място в класирането
 Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Остин отчетоха рекордна посещаемост на Гран При на САЩ

В Остин отчетоха рекордна посещаемост на Гран При на САЩ

  • 26 окт 2026 | 20:24
  • 1661
  • 0
Планът за експресно възстановяване на Хорхе Мартин преди Гран При на Малайзия

Планът за експресно възстановяване на Хорхе Мартин преди Гран При на Малайзия

  • 26 окт 2026 | 19:52
  • 2355
  • 2
Дукати: Априлия може да спечели всяко състезание до края на сезона

Дукати: Априлия може да спечели всяко състезание до края на сезона

  • 26 окт 2026 | 17:58
  • 1289
  • 0
За Мерцедес ще е много трудно да спечели конструкторската титла в Мексико

За Мерцедес ще е много трудно да спечели конструкторската титла в Мексико

  • 26 окт 2026 | 16:45
  • 4776
  • 1
Джордж Ръсел иска обстоен анализ от Мерцедес след разочарованието в САЩ

Джордж Ръсел иска обстоен анализ от Мерцедес след разочарованието в САЩ

  • 26 окт 2026 | 16:16
  • 1131
  • 0
Бриджстоун има интерес към завръщане във Формула 1

Бриджстоун има интерес към завръщане във Формула 1

  • 26 окт 2026 | 15:53
  • 713
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

  • 27 окт 2026 | 10:38
  • 4194
  • 18
БФС официално пусна ЦСКА на "Армията", иска повече такива съоръжения

БФС официално пусна ЦСКА на "Армията", иска повече такива съоръжения

  • 27 окт 2026 | 10:52
  • 4648
  • 15
Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

  • 27 окт 2026 | 08:07
  • 10539
  • 2
Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

  • 27 окт 2026 | 07:20
  • 15485
  • 61
Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

Хари Кейн триумфира насред Лондон със "Златната топка"!

  • 27 окт 2026 | 00:53
  • 18913
  • 48
Белгийски гранд следи звезда на Левски

Белгийски гранд следи звезда на Левски

  • 27 окт 2026 | 08:04
  • 13639
  • 1