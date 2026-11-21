Пропагандата на Флорентино руши авторитета на Ла Лига, твърди Тебас

Президентът на Ла Лига и вицепрезидент на Испанската футболна федерация (РФЕФ) Хавиер Тебас отговори категорично на острите критики, отправени към него от Флорентино Перес по време на Общото събрание на членовете на Реал Мадрид. Босът на "белите" заяви, че е недопустимо Тебас все още да не е подал оставка, докато ръководителят на първенството защити действията си и потвърди скандалните си сравнения между клубната телевизия на мадридчани и нацисткия режим.

В речта си пред клубните членове Перес нападна директно Тебас по повод скандала "Негрейра" и поведението му спрямо клуба. Според президента на Реал институции като Ла Лига и федерацията не се обръщат към компетентните органи, за да санкционират нарушенията, което е принудило столичани сами да сезират УЕФА.

„Най-лошото е, че вместо да помогне за изясняване на случая, Тебас избра пътя на ежедневните атаки срещу Реал Мадрид. През октомври той премина всякакви граници, като сравни клубната ни телевизия с нацизма, и вместо да се поправи, препотвърди думите си. Това не е мнение, а обида. Недостойно и отблъскващо е. Още по-недостойно е, че към този момент той все още не е подал оставка и че президентът на федерацията не го е призовал да си тръгне“, заяви Перес.

Той подчерта, че клубът е подал сигнал срещу Тебас до Висшия съвет за спорт и няма да спре да се бори за чистотата на испанския футбол.

Отговорът на Тебас в социалните мрежи не закъсня. Шефът на испанската лига категорично отхвърли обвиненията в пасивност по случая "Негрейра" и публикува хронология на действията си.

„Заставам зад всяка своя дума. Не съм извършил никакво нарушение“, подчерта Тебас. „Още на 21 февруари 2023 година – само шест дни след разкриването на случая – изпратихме до УЕФА юридически доклад и документи за извършените плащания. На 3 март Ла Лига влезе в съда като частен обвинител, докато Реал Мадрид обяви явяването си едва на 12 март. Къде виждате мълчание или пасивност? Преди да се доверяваш на съветниците си, попитай адвокатите, които представляват Реал по делото.“

Тебас отправи и насрещни въпроси към Перес, засягайки темата за Суперлигата и управлението на футбола в страната: „Как си обясняваш факта, че тази внезапна загриженост за почтеността се изостри точно когато Барса спря да ти бъде партньор в Суперлигата? И как обясняваш това, че шест месеца след избухването на скандала все още беше част от Управителния съвет на федерацията? Ла Лига ще продължи да отхвърля измислиците за корумпирано първенство и откраднати титли, които изграждате от години. Точно тази пропаганда, Флорентино, руши авторитета на първенството.“

Тебас иронизира и изказването на Перес относно пилотен проект за безплатно излъчване на срещите на Реал Мадрид в Индия. „Сега се оказва, че Флорентино е говорител на УЕФА, ЕФК и УК3, като обявява телевизионните им планове преди самите тях“, завърши президентът на Ла Лига.

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