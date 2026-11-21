Ман Сити - Фулъм, по три промени в двете единайсеторки

Манчестър Сити приема Фулъм в мач от 11-ия кръг на Премиър лийг. “Гражданите” навлязоха в много слаба серия от три последователни поражения, което ги отдалечи на цели шест точки от водача Арсенал. Днес домакините ще целят връщане на победния път, което поне за няколко часа ще ги доближи на три точки от водача в класирането. Това обаче няма да е лесна задача срещу “котиджърс”, които навлязоха в доста по-добра форма в последните седмици и записаха четири последователни двубоя без поражение.

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска прави три промени в своя тим спрямо тези, които започнаха в последния двубой на отбора срещу Нотингам Форест. Нико О’Райли, Аюб Буади и Фил Фоудън влизат в състава на тима на местата на Йошко Гвардиол, Енцо Мареска и Раян Шерки, които остават на пейката. В същото време Марк Геи и Абдукодир Хусанов се завръщат в отбраната на тима, след като лекуваха травми.

Your City side to face Fulham 🩵 XI | Donnarumma, Khusanov, Dias (C), Guéhi, O’Reilly, Bouaddi, Anderson, Ndiaye, Foden, Doku, Haaland SUBS | Rulli, Kovačić, Cherki, Fernández, Reis, Gvardiol, Allan, Samba, Lewis 🤝 @etihad https://t.co/L8tlTh1UFq — Manchester City (@ManCity) November 21, 2026

Наставникът на Фулъм Алваро Арбелао също прави три промени в своя отбор. Той залага на Кевин Тете, Раян Сесеньон и Родриго Муниз стартират за лондончани на местата на Тимъти Кастан, Антони Робинсън и Гонсало Гарсия. В последния двубой те завършиха наравно 1:1 срещу Нюкасъл.

Álvaro Arbeloa's Fulham. ❤️ https://t.co/Is69gEWgbX — Fulham Football Club (@FulhamFC) November 21, 2026

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Снимки: Imago