Хари Кейн претърпя успешна операция след тежката си травма и отправи позитивно послание

Звездата на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн претърпя успешна хирургическа интервенция през изминалата нощ след получено скъсване на синдесмозните връзки на левия глезен, обявиха от баварския гранд. Тежката травма сполетя голмайстора по време на вчерашния двубой от Бундеслигата срещу Кьолн (1:1).

Кошмар за Байерн с контузията на Хари Кейн

Очаква се англичанинът да отсъства от терените поне 3 месеца. Самият Кейн написа в социалните мрежи: „Върховете и спадовете в живота! Разбира се, много съм разочарован от тази контузия, но както винаги, това е възможност да покажа издръжливост и да се усъвършенствам с оглед на 2027 г. Ще се върна отпочинал и готов за решаващата фаза на сезона!“.

𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗞𝗮𝗻𝗲 𝗲𝗿𝗳𝗼𝗹𝗴𝗿𝗲𝗶𝗰𝗵 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗿𝘁 @HKane wurde nach dem Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk, den er sich im gestrigen Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln zugezogen hat, noch in der Nacht erfolgreich operiert. Der 33-Jährige wird nun sein Rehaprogramm beginnen. Gute und schnelle Genesung, Harry! ❤️‍🩹 🔗 https://t.co/IYNyaovXol — FC Bayern München (@FCBayern) November 21, 2026

Контузията на носителя на "Златната топка" е тежък удар за Байерн, особено на фона на проблемите в тима с другите атакуващи футболисти в атака като Исмаел Сайбари и Серж Гнабри, които са аут до края на годината, както и несигурното състояние на Джамал Мусиала. Луис Диас също доскоро бе с травма, но се очаква скоро да се завърне в игра.

По всяка вероятност баварците ще търсят ново попълнение в атака през зимния трансферен прозорец.

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