Звездата на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн претърпя успешна хирургическа интервенция през изминалата нощ след получено скъсване на синдесмозните връзки на левия глезен, обявиха от баварския гранд. Тежката травма сполетя голмайстора по време на вчерашния двубой от Бундеслигата срещу Кьолн (1:1).
Кошмар за Байерн с контузията на Хари Кейн
Очаква се англичанинът да отсъства от терените поне 3 месеца. Самият Кейн написа в социалните мрежи: „Върховете и спадовете в живота! Разбира се, много съм разочарован от тази контузия, но както винаги, това е възможност да покажа издръжливост и да се усъвършенствам с оглед на 2027 г. Ще се върна отпочинал и готов за решаващата фаза на сезона!“.
Контузията на носителя на "Златната топка" е тежък удар за Байерн, особено на фона на проблемите в тима с другите атакуващи футболисти в атака като Исмаел Сайбари и Серж Гнабри, които са аут до края на годината, както и несигурното състояние на Джамал Мусиала. Луис Диас също доскоро бе с травма, но се очаква скоро да се завърне в игра.
По всяка вероятност баварците ще търсят ново попълнение в атака през зимния трансферен прозорец.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google