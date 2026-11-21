Опитен италианец също в играта за националния отбор

Джовани "Джани" Де Биази е сред вариантите за селекционер на националния отбор на България, научи Sportal.bg. С името на 70-годишния италианец е свързан възходът на албанския футбол - участие на Евро 2016 във Франция, където беше записана победа с 1:0 срещу Румъния, а домакините надвиха "червено-черните" с голове в добавеното време. Преди това Албания се класира на европейския шампионат, оставяйки зад себе си в квалификационната група Дания и Сърбия.

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За последно Де Биази водеше Азербайджан в периода 2020 - 2023 г. В клубния футбол специалистът е бил начело на Модена, Бреша, Торино, Леванте, Удинезе и Алавес. Той е последният треньор на италианската икона Роберто Баджо - през сезон 2003/2004 в Бреша. За момента фаворит за наследник на Атанас Рибарски е испанецът Диего Мартинес.

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Снимки: Gettyimages