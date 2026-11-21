Перес: Определени кръгове не искат Реал Мадрид да продължава да побеждава

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес направи обстоен отчет пред клубните членове, като засегна най-горещите теми около испанския гранд. В емоционално обръщение той декларира непоколебима решимост за пълно изясняване на скандала „Негрейра“, отправи остри критики към ръководителя на Ла Лига Хавиер Тебас и разгледа ключови клубни проекти, сред които „Бернабеу Инфинито“ и партньорството с УЕФА.

Перес отдели специално внимание на отношението на привържениците към футболистите на отбора, призовавайки за безрезервна подкрепа от трибуните. „Нашите играчи не бива да бъдат освирквани. Те са най-голямото ни богатство и са ни донесли толкова много триумфи и европейски купи. Врагът може да бъде отвън, но не и в нашия собствен дом.“

Президентът подчерта, че външни фактори се опитват да подкопаят хармонията в клуба: „Тези настроения се подклаждат от кръгове, които не искат Реал Мадрид да продължава да побеждава и да бъде най-успешният и финансово силен клуб. Не се поддавайте на тези провокации, поощрявани от определени медии.“

Темата за съдийския скандал около Барселона бе централна част от речта на Перес. Той определи случая като удар по целия световен футбол, а не само като проблем на един клуб. „Случаят „Негрейра“ не засяга единствено Реал Мадрид. Вероятно ние сме най-потърпевши, но става дума за цялостна измама, която е повлияла на националните и международните турнири. Това е проблем на цялата система и на органите, които трябва да я контролират.“

Перес изрази недоумение защо Реал Мадрид е единствената страна, която настоява за разследване докрай. Той отправи директни обвинения към Ла Лига и Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) за тяхното бездействие. Президентът напомни, че именно мадридският клуб е събрал материалите и е подал жалба до УЕФА, която през октомври насочи казуса към своята Етична и дисциплинарна комисия.

Босът на „белите“ се позова на статистика от „Статс Перформ“, подчертавайки драстичните разлики в съдийските решения през годините. Според предоставените данни Барселона е изиграла 862 мача с числен превес, докато Реал е играл с човек по-малко в 80 срещи до 2018 година. След въвеждането на ВАР на мадридчани са отменени 42 попадения — повече от двойно спрямо тези на каталунците (19).

„В Примера дивисион все още работят 21 рефери, издигнати по времето на Негрейра, включително и такива, отговарящи за ВАР. Цялата система сякаш иска просто да забравим случилото се. Това не може да остане ненаказано, защото мълчанието се превръща в съучастие“, заяви Перес.

Флорентино Перес не спести критики и към президента на Ла Лига Хавиер Тебас, обвинявайки го в недопустими нападки към клуба в социалните мрежи, включително неуместни паралели с нацистката пропаганда по адрес на клубната телевизия Реал Мадрид ТВ.

„Тебас прекрачи всякакви граници. Това е недостойно и обидно както за мадридизма, така и за паметта на жертвите на нацизма. Недопустимо е след подобни изказвания той все още да не е подал оставка или да не е отстранен от поста заместник-председател на федерацията.“

Реал Мадрид вече е сезирал Висшия спортен съвет, който е препратил въпроса към Спортния административен трибунал.

В заключение Флорентино Перес препотвърди пред събранието, че моделът на собственост остава непоклатим и клубът ще продължи да принадлежи единствено на своите членове: „Защитата на Реал Мадрид означава преди всичко да подсигурим неговото бъдеще и да съхраним честността на играта, без която спортът няма бъдеще.“

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес категорично отхвърли спекулациите относно евентуална промяна в собствеността на испанския гранд. По време на обръщението си към клубните членове, ръководителят подчерта, че контролът над институцията остава изцяло в ръцете на нейните привърженици със статут на съдружници (сосиос).

„Искам да говоря напълно открито за нашата структура. Появиха се твърдения, че възнамеряваме да продадем клуба и че членовете ще престанат да бъдат негови собственици. Всичко това е лъжа. Реал Мадрид не се продава, подобна идея никога не е обсъждана и никога няма да бъде осъществена. Мадрид ще продължи да принадлежи на своите членове и тази връзка само ще се засилва“, заяви Перес.

Той изтъкна усилията си за финансовата стабилност на клуба през годините: „Посветих живота си на оздравяването на Реал Мадрид, докато го превърна в най-богатия клуб в света и гарантирам неговата пълна независимост — нещо, което липсва при други отбори в Испания. Нима някой вярва, че след толкова години бих направил точно обратното?“

Перес разкритикува и предложенията за масово разширяване на членската маса, изказани от негови опоненти по време на изборната кампания: „Онези, които ни обвиняваха в намерения за продажба, предлагаха да направят членове всички роднини на настоящите съдружници. Това щеше да вкара между 300 000 и 400 000 души, а ние щяхме да останем малцинство. Ето това щеше да бъде истинска разпродажба на клуба. Да бъдеш член е привилегия, която се печели с години и отдаденост. Тези хора са не просто собственици, а пазители на 124-годишно наследство. Реал Мадрид е най-скъпият клуб на планетата и тази стойност принадлежи на нас.“

Президентът запозна представителите на клуба с мащабната технологична революция, която подготвя Реал Мадрид. Чрез очила за виртуална реалност запалянковците ще могат да наблюдават мачовете в реално време с усещането, че се намират директно на трибуните.

„Направихме първата сериозна крачка. От 15 юли посетителите на клубния тур могат да се докоснат до изживяването „Бернабеу Инфинито“ чрез документален филм, заснет по време на двубой от Шампионската лига. Съвсем скоро наблюдаването на срещите по този начин ще стане реалност. Ще бъдем първият клуб, който предлага подобна услуга. За този проект няма да има граници“, разясни Перес.

Флорентино Перес се спря и на постигнатото през февруари разбирателство с УЕФА, Европейски футболни клубове (ЕФК) и Асоциацията на европейските клубове (ЕКА). Отношенията бяха възстановени след съдебните решения в полза на проекта за Суперлигата.

Една от първите съвместни инициативи ще стартира още през следващия сезон, когато най-интригуващите двубои от европейските клубни турнири ще бъдат излъчвани безплатно в Индия. Опитът ще послужи като основа за разширяване на модела и на други пазари.

„Не сме водили тези съдебни битки само за да трупаме решения в наша полза, а за да ги приложим на практика. И точно това правим. С правото на наша страна, на 11 февруари постигнахме споразумение, водени от разума, а не от слабост. Искам да благодаря на Ал-Хелаифи и на собственика на Челси, чиято роля бе ключова за сближаването на позициите“, посочи президентът.

В края на речта си Перес коментира решението си да свика предсрочни избори през изминалия юни, на които спечели нов мандат начело на клуба: „Месеци наред се тиражираха неверни слухове и внушения, че общността на Реал Мадрид е разделена. Макар подобни атаки да не са новост, напоследък определени медии преминаха всякакви граници в опит да бъде овладян контролът върху клуба. Единственият правилен отговор бе да дадем думата на истинските господари — съдружниците. Докато заемам този пост, няма да допусна чужди интереси да бъдат поставени над тези на членовете. Бъдещето на Реал Мадрид ще се решава единствено от тях.“

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