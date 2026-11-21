11-те на Славия и Арда

Станаха ясни титулярните състави на Славия и Арда, които се изправят един срещу друг в интригуващ сблъсък от 15-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" е от 14:45 часа и ще бъде ръководен от Никола Попов.

Разликата между двата отбора в класирането е 7 точки в полза на кърджалийци, които заемат шестото място. Тимът на Ратко Достанич пък се намира на осмата позиция.

Славия - Арда (Кърджали)



Стартови състави:

Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 24. Лазар Марин, 20. Жордан Варела, 95. Владимир Милетич, 73. Иван Минчев, 71. Кристиян Стоянов, 27. Умаро Балде, 77. Емил Стоев, 19. Емилиян Гогев;

Арда (Кърджали): 1. Анатолий Господинов, 6. Виктор Попов, 5. Виктор Любенов, 2. Дерик, 35. Димитър Велковски, 21. Вячеслав Велев, 80. Лъчезар Котев, 10. Светослав Ковачев, 39. Антонио Вутов, 91. Станислав Иванов, 70. Набил Макни.

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