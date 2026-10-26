Директор на Байерн: Спечелихме много повече от три точки

Членът на Борда на директорите на Байерн (Мюнхен), отговарящ за спорта - Макс Еберл заяви, че според него хората в клуба „не осъзнават напълно какво постигнахме тази седмица“. Баварците успяха да преодолеят инцидента с прилошаването на старши треньора Венсан Компани, както и отсъствието на ключови футболисти, записвайки победа с 3:1 при гостуването на Фрайбург в неделя.

Многото проблеми не повлияха на Байерн, баварците страдаха, но загряха добре за “Дер Класикер”

„Не мисля, че напълно разбираме какво постигнахме тази седмица, предвид всички препятствия, които трябваше да преодолеем. Това, което отборът - заедно с нас и треньорския щаб направи, е нещо изключително“, каза Еберл след срещата. „Победата донесе 3 точки, но тя означава много повече от това. Очевидно в момента имаме проблеми, но разполагаме със състава си и сме наистина доволни“, добави той.

Компани припадна, докато наблюдаваше тренировка на втория отбор на Байерн. През последните дни той е страдаше от вирусно заболяване, но точната причина за колабирането му остава неизвестна. Освен Венсан Компани, в състава на Байерн за мача във Фрайбург липсваха още Йошуа Кимих (поради смъртта на баща му), както и Мануел Нойер, Джамал Мусиала, Александър Павлович, Луис Диас и Ким Мин-Жае, които отсъстваха поради контузии.

Max Eberl: "I visited Vinnie in hospital on Saturday. We talked about life. We didn't talk about the Bundesliga or the starting lineup. He's doing well considering the circumstances. He's still undergoing tests, but I'm not going to give any updates about that here. We first have to find out exactly what he has, and then let the treatment run. And then when he's full of energy and healthy again, he will be back" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 25, 2026

Еберл призна също, че е посетил белгийския наставник в болницата: „В събота посетих Вини в болницата. Говорихме за живота. Не говорихме за Бундеслигата или за стартовия състав. Той се чувства добре, като се имат предвид обстоятелствата. Все още му правят изследвания, но няма да давам никаква информация по този въпрос тук. Първо трябва да разберем точно какво му е, а след това да започнем лечението. И когато отново е пълен с енергия и здрав, той ще се върне.“

„За всички беше ясно, че този мач бележи края на една изключително тежка седмица - както във физически, така и в психически план“, коментира пък вратарят Йонас Урбиг.

Urbig: "We are a collective on the pitch, everyone attacks and everyone defends. Things are similar off the pitch - we have a good cohesion, everyone supports everyone, no matter how difficult the situation is and what each individual is going through. We stand together, not only this week, but especially this week. I wish all the best to those who were affected" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 25, 2026

Стражът отново замени ветерана Мануел Нойер под рамката на вратата и направи ключово спасяване в края на двубоя - при резултат 2:1 за Байерн, с което попречи на Фрайбург да изравни. Благодарение на спечелените 3 точки, Байерн се върна на първото място в класирането - с по-добра голова разлика от Борусия (Дортмунд), точно преди сблъсъка между двата отбора в Мюнхен тази събота.

„Имаме силно сплотен колектив. Всеки подкрепя всеки, независимо колко трудна е ситуацията или през какво преминава отделният играч. Ние сме единни - не само тази седмица, но особено през тази седмица“, увери Урбиг.

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Снимки: Imago