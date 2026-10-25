На полувремето: Фрайбург 0:2 Байерн, много силно представяне на баварците

Байерн (Мюнхен) води с 2:0 в гостуването на Фрайбург в любопитен двубой от 7-ия кръг на Бундеслигата. Дайо Упамекано откри за шампионите в 16-ата минута след нова чудесна асистенция на Майкъл Олисе, а Серж Гнабри удвои в 42-рата минута. Баварците изпращат турбулентна седмица с куп проблеми, струпали се в тима след мача с Арсенал (2:2) в Шампионската лига. Разбира се, най-голямата новина при Байерн е свързана с треньора Венсан Компани, който уплаши всички и припадна в петък на тренировъчната база на клуба. Белгиецът е в болница, а днешната среща ще бъде водена от помощника му Аарън Данкс.

Иначе баварците са в отлична форма и с 14 точки бяха лидери в класирането преди този кръг, но сега трябва да догонват Борусия (Дортмунд). Фрайбург пък инкасира първата си загуба в миналия кръг и само с точка по-малко също се представя добре от началото на сезона.

В последните 5 официални срещи между двата тима Байерн има 4 победи, а 1 мач е завършил наравно, като Фрайбург няма записана победа. В най-скорошния двубой от април 2026 г. баварците надделяха с 3:2 като гости. Нещо повече - Фрайбург в цели 20 поредни мача в Бундеслигата не е побеждавал баварския гранд.

Домакините ще играят във формация 4-2-3-1, като атаката им ще води Лукас Хьолер, а зад него ще действат Ян-Никлас Бесте, Юито Сузуки и новият германски национал Дери Шерхант.

Кадровите проблеми в Байерн (Мюнхен) пък са много сериозни. Освен споменатото отсъствие на Компани, Луис Диас пропуска срещата заради мускулно разкъсване, а с контузия е и Ким Мин-Жае. Освен всичко друго полузащитникът Йошуа Кимих ще отсъства във втори мач подред заради смъртта на баща си. Джамал Мусиала все още не е възстановен, а вчера се разбра, че с контузии са и Мануел Нойер и Александър Павлович, които също няма да играят.

Mit dieser 🔴 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝟏𝟏 ⚪ vs Freiburg heute! https://t.co/1DbYN4hMRs — FC Bayern München (@FCBayern) October 25, 2026

Така асистентът на Компани Аарън Данкс днес прави доста промени в сравнение със състава, играл срещу Арсенал. Серж Гнабри и Ленарт Карл започват като титуляри в предни позиции и заедно със завърналия се Майкъл Олисе оформят атакуващите футболист на Байерн зад Хари Кейн. Конрад Лаймер е изместен в средата на терена, заменяйки Павлович, като ще е редом до Том Бишоф. В защита пък отново титуляри са Йонатан Та и Натаниъл Браун. На вратата Йонас Урбиг пък заменя контузения Мануел Нойер.

Още с първия съдийски сигнал домакинските фенове запалиха димки и факли, което наложи прекъсването на двубоя за няколко минути. След подновяването на играта Байерн бе отборът, който нанесе първия удар в двубоя. Чудесна контраатака на баварците направи така, че Майкъл Олисе с елегантно подаване изведе включилия се Дайо Упамекано сам срещу стража на Фрайбург Мио Бакхаус и френският централен бранител не сгреши - 0:1.

Байерн продължи да играе добре и първо Олисе тества стража на домакините с удар от наказателното поле, а след това Натаниъл Браун в 34-ата минута отправи още по-опасен изстрел, но Бакхаус бе на висота и двата пъти. По-добрата игра на баварците даде резултат и в 42-рата минута шампионите удвоиха. Натаниъл Браун даде добър пас отляво, а Серж Гнабри се измъкна от бранителите на Фрайбург и през краката на Бакхаус направи резултата 0:2 за Байерн.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages