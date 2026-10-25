Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)

На полувремето: Фрайбург 0:2 Байерн, много силно представяне на баварците

  • 25 окт 2026 | 19:20
  • 2215
  • 0

Байерн (Мюнхен) води с 2:0 в гостуването на Фрайбург в любопитен двубой от 7-ия кръг на Бундеслигата. Дайо Упамекано откри за шампионите в 16-ата минута след нова чудесна асистенция на Майкъл Олисе, а Серж Гнабри удвои в 42-рата минута. Баварците изпращат турбулентна седмица с куп проблеми, струпали се в тима след мача с Арсенал (2:2) в Шампионската лига. Разбира се, най-голямата новина при Байерн е свързана с треньора Венсан Компани, който уплаши всички и припадна в петък на тренировъчната база на клуба. Белгиецът е в болница, а днешната среща ще бъде водена от помощника му Аарън Данкс.

Иначе баварците са в отлична форма и с 14 точки бяха лидери в класирането преди този кръг, но сега трябва да догонват Борусия (Дортмунд). Фрайбург пък инкасира първата си загуба в миналия кръг и само с точка по-малко също се представя добре от началото на сезона.

В последните 5 официални срещи между двата тима Байерн има 4 победи, а 1 мач е завършил наравно, като Фрайбург няма записана победа. В най-скорошния двубой от април 2026 г. баварците надделяха с 3:2 като гости. Нещо повече - Фрайбург в цели 20 поредни мача в Бундеслигата не е побеждавал баварския гранд.

Домакините ще играят във формация 4-2-3-1, като атаката им ще води Лукас Хьолер, а зад него ще действат Ян-Никлас Бесте, Юито Сузуки и новият германски национал Дери Шерхант.

Кадровите проблеми в Байерн (Мюнхен) пък са много сериозни. Освен споменатото отсъствие на Компани, Луис Диас пропуска срещата заради мускулно разкъсване, а с контузия е и Ким Мин-Жае. Освен всичко друго полузащитникът Йошуа Кимих ще отсъства във втори мач подред заради смъртта на баща си. Джамал Мусиала все още не е възстановен, а вчера се разбра, че с контузии са и Мануел Нойер и Александър Павлович, които също няма да играят.

Така асистентът на Компани Аарън Данкс днес прави доста промени в сравнение със състава, играл срещу Арсенал. Серж Гнабри и Ленарт Карл започват като титуляри в предни позиции и заедно със завърналия се Майкъл Олисе оформят атакуващите футболист на Байерн зад Хари Кейн. Конрад Лаймер е изместен в средата на терена, заменяйки Павлович, като ще е редом до Том Бишоф. В защита пък отново титуляри са Йонатан Та и Натаниъл Браун. На вратата Йонас Урбиг пък заменя контузения Мануел Нойер.

Още с първия съдийски сигнал домакинските фенове запалиха димки и факли, което наложи прекъсването на двубоя за няколко минути. След подновяването на играта Байерн бе отборът, който нанесе първия удар в двубоя. Чудесна контраатака на баварците направи така, че Майкъл Олисе с елегантно подаване изведе включилия се Дайо Упамекано сам срещу стража на Фрайбург Мио Бакхаус и френският централен бранител не сгреши - 0:1.

Байерн продължи да играе добре и първо Олисе тества стража на домакините с удар от наказателното поле, а след това Натаниъл Браун в 34-ата минута отправи още по-опасен изстрел, но Бакхаус бе на висота и двата пъти. По-добрата игра на баварците даде резултат и в 42-рата минута шампионите удвоиха. Натаниъл Браун даде добър пас отляво, а Серж Гнабри се измъкна от бранителите на Фрайбург и през краката на Бакхаус направи резултата 0:2 за Байерн.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нов теч в Челси: как фентъзи отбор разкри тайна в състава

Нов теч в Челси: как фентъзи отбор разкри тайна в състава

  • 25 окт 2026 | 14:07
  • 6522
  • 0
Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

  • 25 окт 2026 | 15:20
  • 15447
  • 20
Тежък удар за Реал Мадрид преди Ел Класико

Тежък удар за Реал Мадрид преди Ел Класико

  • 25 окт 2026 | 12:11
  • 14692
  • 17
Артета си води статистика кой мениджър най-много напуска техническата зона

Артета си води статистика кой мениджър най-много напуска техническата зона

  • 25 окт 2026 | 11:28
  • 3573
  • 4
Вандалщина и потрошени магазини в Барселона преди Ел Класико

Вандалщина и потрошени магазини в Барселона преди Ел Класико

  • 25 окт 2026 | 10:18
  • 5370
  • 10
Ман Сити трудно би спечелил титлата с грешките на Донарума и Геи

Ман Сити трудно би спечелил титлата с грешките на Донарума и Геи

  • 25 окт 2026 | 09:54
  • 5805
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

Веласкес: Вече забравихме победата над Виктория

  • 25 окт 2026 | 15:11
  • 11756
  • 39
Стабилен Ливърпул спря устрема на Брайтън

Стабилен Ливърпул спря устрема на Брайтън

  • 25 окт 2026 | 17:54
  • 12259
  • 12
Алекс Грозданов и Богданка грабнаха Суперкупата на Полша

Алекс Грозданов и Богданка грабнаха Суперкупата на Полша

  • 25 окт 2026 | 17:52
  • 7359
  • 0
Манчестър Юнайтед продължава да копае дъното, “Олд Трафорд” не издържа

Манчестър Юнайтед продължава да копае дъното, “Олд Трафорд” не издържа

  • 25 окт 2026 | 17:45
  • 24299
  • 100
Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

Обрат в добавеното време донесе инфарктен успех на Интер

  • 25 окт 2026 | 15:20
  • 15447
  • 20
Лече 0:0 Ювентус

Лече 0:0 Ювентус

  • 25 окт 2026 | 19:05
  • 1328
  • 0