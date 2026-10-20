УЕФА постави ултиматум на ФИФА

Напрежението по върховете на световния футбол ескалира, след като Европейската футболна централа (УЕФА) определи краен срок до 2 ноември на ФИФА да предостави пълната документация относно спорния инвестиционен проект на Джани Инфантино за Световното първенство, както и поредица от спорни управленски решения.

Новият сблъсък между двете водещи футболни организации идва непосредствено след последното заседание на Съвета на ФИФА, на което европейските делегати останаха силно разочаровани от уклончивите отговори и липсата на конкретика от страна на президента на световната централа.

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Инфантино не представи исканите документи за проекта за привличане на частен капитал на стойност 4,2 милиарда долара чрез продажба на права и активи от Мондиала. Инициативата бе лансирана и светкавично замразена през юли заради категоричния отпор от страна на УЕФА и конфедерацията КОНКАКАФ. Впоследствие швейцарският ръководител се защити с тезата, че това е било единствено концептуален проект, насочен към увеличаване на приходите, който е щял да бъде подложен на обсъждане.

УЕФА изпрати списък с 42 конкретни въпроса, по които настоява за пълна прозрачност. Темите включват финансовото възнаграждение на самия Инфантино, паричните преводи към музикалната звезда Марк Антъни, дисциплинарния казус с американския нападател Фоларин Балогун, както и бизнес и политическите контакти с Доналд Тръмп и неговото семейство. Под въпрос е поставена и реалната независимост на ключовите органи във ФИФА – правните, избирателните и етичните комисии.

Паралелно с това УЕФА се обърна към федералните съдилища в Съединените щати с искане за издаване на съдебни разпореждания за предоставяне на вътрешна кореспонденция и показания под клетва относно изоставената инвестиционна програма „ФИФА Форъард Ентърпрайс“ (ФФЕ). От юридическия екип на ФИФА контрираха, че действията на европейската централа представляват открит тормоз и недопустимо навлизане в личното пространство на президента.

В официална позиция, изпратена от генералния секретар на УЕФА Теодор Теодоридис от името на европейските представители в Съвета на ФИФА, се изтъква, че обясненията на Инфантино целят единствено отлагане на същинските отговори и не разсейват натрупаните съмнения.

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„Тези обяснения все още не дават задоволителен отговор на редица ключови въпроси, поставени от членовете на Съвета. Други теми остават напълно пренебрегнати, а изисканата документация и факти така и не са предоставени до момента. Оттеглянето на инициативата ФФЕ, признаването на пропуските и обещанията за бъдещи управленски реформи не изясняват как са взимани тези решения, нито защо Съветът на ФИФА е бил изолиран от дискусии по толкова стратегически въпроси за бъдещето на футбола“, се казва в писмото на Теодоридис.

Зададеният от УЕФА краен срок за отговор – 2 ноември – изтича едва 16 дни преди финалната дата за внасяне на кандидатури за президентските избори на ФИФА, насрочени за 18 март следващата година.

„Тези въпроси изискват незабавни отговори. Те не търпят отлагане за следващи заседания на Съвета на ФИФА, а евентуални бъдещи реформи не могат да заместят търсенето на отговорност и детайлния анализ на вече предприетите действия“, категорични са от УЕФА.

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