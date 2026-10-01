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Швейцарската футболна асоциация оттегли доверието си от Джани Инфантино

  • 1 окт 2026 | 10:05
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Швейцарската футболна асоциация оттегли доверието си от Джани Инфантино

Швейцарската футболна асоциация (SFV) оттегли подкрепата си за кандидатурата на Джани Инфантино за нов мандат като президент на ФИФА, съобщиха от организацията. Изпълнителният комитет отмени подкрепата си на заседание на 25 септември, след като одобри кандидатурата му през юни.

„Решението е резултат от цялостна преоценка на събитията през последните няколко месеца“, се казва в изявление на SFV. „От гледна точка на SFV, различни случаи повдигат фундаментални въпроси относно лидерството, управлението, прозрачността и процесите на вземане на решения във ФИФА“, добавиха от организацията.

Инфантино, който се стреми към преизбиране през март, се сблъсква с нарастваща опозиция след опита си през юли да продаде дял в турнири на ФИФА, включително Световното първенство, от който беше принуден да се откаже.

Оттеглянето е поредният удар за Инфантино, след като футболните асоциации на Англия, Уелс, Франция, Сърбия и други европейски страни вече оттеглиха подкрепата си преди изборите. УЕФА обеща да представи съперник кандидат преди крайния срок през ноември.

56-годишният Инфантино, който е президент на ФИФА от 2016 година, е изправен пред призиви за оставка на фона на широко разпространените призиви за реформа в управителния орган на световния футбол.

Швейцарецът написа този месец в писмо до асоциациите-членки, че е отворен за разговори за промени, но SFV заяви, че ключови въпроси относно отговорностите на ФИФА и процеса на вземане на решения са останали без отговор.

„Тъй като те не са убедително изяснени, не можем да оправдаем продължаването на подкрепата за кандидатурата на Джани Инфантино“, добавиха от централата.

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