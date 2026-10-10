Ключов играч няма да се кандидатира за шеф на ФИФА и отваря пътя пред Инфантино

Джани Инфантино изглежда все по-близо до безпроблемно преизбиране на президентския пост във ФИФА. Причината е, че ръководителят на КОНКАКАФ Виктор Монталиани е уведомил своите колеги, че през следващата година ще се бори за нов мандат начело на континенталната конфедерация. По този начин той отпада като потенциален опонент за най-високия пост в световния футбол, пише ESPN.

Монталиани, който преди това оглавяваше Канадската футболна федерация, беше сочен за най-вероятния съперник на швейцареца от италиански произход. Напрежението около Инфантино ескалира след спорния му план за привличане на 20 милиарда долара чрез частична продажба на права върху турнири на ФИФА, включително световното първенство за мъже.

Въпросната идея, лансирана през юли, бързо бе изоставена от Инфантино след бурна вълна от недоволство в световния футбол. В знак на протест европейската централа УЕФА дори заплаши с пълен бойкот на състезанията под егидата на световната федерация.

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Публична опозиция срещу Инфантино заявиха както от УЕФА, така и от КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация (АФК). Това постави под въпрос първоначалните очаквания той да спечели без конкуренция и да удължи престоя си начело на организацията десетилетие след като замени компрометирания Сеп Блатер.

Въпреки че 61-годишният Монталиани, който е и вицепрезидент на ФИФА, бе смятан за най-силната фигура за вота през март, той е предпочел да потърси последен четиригодишен мандат като лидер на регионалната структура за Северна и Централна Америка, както и Карибския басейн. Решението му, за което първо съобщи британското издание „Guardian“, е било обявено пред футболни функционери по време на работна среща по-рано този месец.

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Отказът на Монталиани е тежък удар за кръговете, целящи смяна на върха във ФИФА. Основните критици на настоящия президент, водени от УЕФА, разполагат с ограничено време до крайния срок за подаване на кандидатури на 18 ноември, за да издигнат авторитетна алтернатива.

В същото време оттеглянето на Монталиани – макар според източници той никога официално да не е потвърждавал участието си – е голям успех за Инфантино и му проправя път към преизбиране без опонент. По информация на ESPN настоящият ръководител е все по-уверен, че ще си осигури необходимите 106 гласа от общо 211-те федерации членки.

Sources: Infantino reelection path clear as Montagliani plans Concacaf stay Gianni Infantino faces a clear path towards reelection as FIFA president after sources told ESPN that Victor Montagliani plans to stay as Concacaf president. https://t.co/tDkXlE6BLY — ESPN Soccer (@ESPNsoccer) October 8, 2026

Желание да се включи в битката изрази бившият швейцарски национал и защитник на Тотнъм Рамон Вега. Въпреки това според ESPN 55-годишният кандидат не отговаря на изискванията, тъй като не е заемал активна функция във футбола през най-малко две от последните пет години, което не му позволява да се регистрира официално.

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