Ювентус 0:0 Венеция

Ювентус и Венеция играят при резултат 0:0 в ранния мач от неделната програма на Серия "А". Въпреки че преди паузата за националните отбори допуснаха само една загуба в шест срещи във всички турнири, "бианконерите" са доста колебливи в първенството и вече изостават на осем точки от четвъртото място. Днес те трябва задължително да победят новака, който се намира в зоната на изпадащите с едва едва две победи от началото на сезона. Все пак втората от тях бе в миналия кръг срещу директния конкурент за оцеляване Удинезе и с нея Венеция най-сетне се отлепи от дъното на класирането.

За последно отборът на Венеция е побеждавал Ювентус от 1962 година, а освен това от началото на настоящата кампания не е спечелил нито една точка като гост, така че всичко освен победа на домакините ще изглежда като шокиращ резултат.

Лучано Спалети, който днес ще запише мач №600 в Серия "А" като треньор, залага на върха на атака на Рандал Коло Муани. Едон Жегрова и Керим Алайбегович ще му помагат. Ник Волтемаде остава на пейката. Андреа Камбиазо, Франсиско Консейсао и Зеки Челик са възстановени, като последният стартира от първата минута. Кенан Йълдъз, Нико Гонсалес, Кефрен Тюрам и Мануел Локатели все още са извън игра.

Gli 1️⃣1️⃣ titolari scelti da mister Luciano Spalletti per la sfida di questa domenica mattina 📜 @EASPORTSFC @easportsfcit #JuveVenezia https://t.co/1b90jP6vpL — JuventusFC (@juventusfc) November 22, 2026

Венеция също има проблеми с контузени. Бившият халф на Лацио Тома Башич и някогашният защитник на Наполи Паскуале Мацоки са сред отсъстващите, което отваря възможност за национала на САЩ Джанлука Бузио да започне в центъра на полузащитата редом до Кике Перес и Симон Сом. Риджесиано Хапс също е титуляр. Лион Лаубербах е предпочетен в атака пред Джон Йебоа.

Изненадващо първата добра възможност създадоха гостите. Акор Адамс бе изведен добре в петата минута и влезе в наказателното поле, но Бремер направи страхотен шпагат, с който предотврати опасността.

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