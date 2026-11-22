Румениге допусна евентуална раздяла с Джамал Мусиала

Бъдещето на Джамал Мусиала в Байерн (Мюнхен) остава несигурно и той може да напусне клуба през следващата година. Това намекна членът на Надзорния съвет на баварците Карл-Хайнц Румениге. Според бившия национал здравословното състояние на плеймейкъра не му позволява да покрива изискванията по настоящия си контракт.

В момента Мусиала преминава през най-сложния етап в своята футболна кариера. Офанзивният полузащитник пропусна половината от изминалия сезон поради тежка травма, а непосредствено след завръщането си получи ново нараняване. Ситуацията се усложни допълнително по време на лятната подготовка, когато играчът колабира на два пъти, след което му бе открито неврологично заболяване.

„Той страда от здравословни проблеми, а всички са наясно, че споразумението му е финансово много сериозно. Като ръководство сме длъжни да обмислим тази ситуация. Според мен това е наша отговорност и е напълно естествено“, сподели Румениге.

„Евентуален трансфер извън отбора не е изключен. Изпитваме колебания дали ще успеем да го върнем на предишното му високо ниво. От друга страна, едва ли някой друг клуб би предприел подобна сделка в настоящия момент. Въпреки това трябва да вземем предвид финансовите последици от цялата ситуация“, допълни функционерът.

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