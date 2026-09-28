Инфантино обикаля Карибите, получи подкрепа от Ямайка

Президентът на ФИФА Джани Инфантино започна обиколка на Карибските острови, където търси подкрепа за президентските избори, които ще се проведат в следващата година. Въпреки скандалите, които сътвори, швейцарецът продължава да е подкрепян от по-малките футболни федерации, а основната причина е парите, които им обещава.

Турнето на Инфантино на Карибите стартира от Ямайка, където той пристигна с делегация от осем човека. Очаква се той да посети още Вирджинските острови, Сейнт Китс и Невис и Антигуа.

Jamaican Football Federation president Michael Ricketts has backed Gianni Infantino to remain as FIFA president: "I am a fan of Infantino. I’m also a fan of Montagliani, but I am going to stand up, raise my hand in support of Infantino, and just hope that when elections come… pic.twitter.com/n25fMVKpH6 — The Spurs Web (@thespursweb) September 26, 2026

Президентът на федерацията на Ямайка Майкъл Рикетс потвърди, че продължава да подкрепя Инфантино, а относно планът да бъдат продадени части от турнирите на ФИФА на частни инвеститори заяви: “Процесът не беше много прозрачен и затова получи критики от много страни, но мисля, че целеше да помогне на малките държави. Тока че, аз му простих. Никога няма да бъда неблагодарен. Аз съм фен на Инфантино. Фен съм и на Монталиани, но ще подкрепя Инфантино. Надявам се след изборите той да се завърне като президент на ФИФА”.

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Снимки: Imago