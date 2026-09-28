Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят

Инфантино обикаля Карибите, получи подкрепа от Ямайка

  • 28 сеп 2026 | 14:23
  • 432
  • 0
Инфантино обикаля Карибите, получи подкрепа от Ямайка

Президентът на ФИФА Джани Инфантино започна обиколка на Карибските острови, където търси подкрепа за президентските избори, които ще се проведат в следващата година. Въпреки скандалите, които сътвори, швейцарецът продължава да е подкрепян от по-малките футболни федерации, а основната причина е парите, които им обещава.

Турнето на Инфантино на Карибите стартира от Ямайка, където той пристигна с делегация от осем човека. Очаква се той да посети още Вирджинските острови, Сейнт Китс и Невис и Антигуа.

Президентът на федерацията на Ямайка Майкъл Рикетс потвърди, че продължава да подкрепя Инфантино, а относно планът да бъдат продадени части от турнирите на ФИФА на частни инвеститори заяви: “Процесът не беше много прозрачен и затова получи критики от много страни, но мисля, че целеше да помогне на малките държави. Тока че, аз му простих. Никога няма да бъда неблагодарен. Аз съм фен на Инфантино. Фен съм и на Монталиани, но ще подкрепя Инфантино. Надявам се след изборите той да се завърне като президент на ФИФА”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Моуриньо е получил предложение да поеме Португалия, но е избрал да помогне на Реал

Моуриньо е получил предложение да поеме Португалия, но е избрал да помогне на Реал

  • 28 сеп 2026 | 14:47
  • 787
  • 6
Чави е доволен от първата си седмица работа с тима на Нидерландия

Чави е доволен от първата си седмица работа с тима на Нидерландия

  • 28 сеп 2026 | 13:35
  • 587
  • 0
Монтела за мача с Италия: Ще бъде емоционален двубой, не би си го избрал, но ще дам всичко за Турция

Монтела за мача с Италия: Ще бъде емоционален двубой, не би си го избрал, но ще дам всичко за Турция

  • 28 сеп 2026 | 13:14
  • 489
  • 0
Юрген Клоп записа най-лошия старт в историята на Германия

Юрген Клоп записа най-лошия старт в историята на Германия

  • 28 сеп 2026 | 12:44
  • 1007
  • 1
Нов удар за Манчестър Юнайтед: още един контузен след проблема с Бруно Фернандеш

Нов удар за Манчестър Юнайтед: още един контузен след проблема с Бруно Фернандеш

  • 28 сеп 2026 | 12:42
  • 1412
  • 0
Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 12:10
  • 15309
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

  • 28 сеп 2026 | 11:55
  • 76908
  • 164
Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

  • 28 сеп 2026 | 09:13
  • 40256
  • 15
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

  • 28 сеп 2026 | 09:51
  • 22228
  • 68
Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 12:10
  • 15309
  • 18
Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

  • 28 сеп 2026 | 07:52
  • 9953
  • 0
Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

  • 28 сеп 2026 | 09:17
  • 8861
  • 7