Председателят на германския футбол за Инфантино: Трябва да го отстраним от игра, той нанесе огромни щети на футбола

Председателят на Германския футболен съюз Бернд Нойендорф зае категорична позиция срещу президента на ФИФА Джани Инфантино. "На Инфантино трябва да бъде показан червен картон, за да приключи мандатът му като президент на ФИФА. Трябва да го отстраним от игра“, коментира Нойендорф пред вестник „Тагесшпигел“ преди срещата на УЕФА в сряда.

Нойендорф каза още, че няма да гласува за Инфантино на изборите за президент на световната футболна централа през март, тъй като „Джани Инфантино вече не е приемлив като ръководител на ФИФА. Той нанесе огромни щети на футбола“.

"Müssen ihn vom Platz stellen": Neuendorf fordert Rote Karte für Infantino Kurz vor dem Treffen der UEFA-Mitgliedsverbände in Berlin distanziert sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf weiter von Gianni Infantino. https://t.co/g4OCf9CKO5 — kicker Fussball News Feed (@kickDE) October 6, 2026

Преди това Бернд Нойендорф определи предложението на Инфантино за реформи, отправено към 211-те асоциации членки на организацията като „прозрачна маневра“, целяща единствено преизбирането на швейцареца.

През последните месеци Джани Инфантино е обект на сериозни критики, най-вече заради вече изоставените планове за привличане на частни инвеститори към събития на ФИФА, като например Световното първенство. Спорът ескалира със заплаха за подаване на наказателна жалба срещу Инфантино в швейцарски съд, а съдилищата в САЩ изискаха информация относно планираните сделки.

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Впоследствие Джани Инфантино предложи на опонентите си разговори за възможни реформи във ФИФА. В писмото си той обяви независим външен одит на управлението на Световната футболна асоциация, както и консултации за укрепване на процесите на вземане на решения, включително относно ролята на президента.

56-годишният футболен функционер обаче даде ясно да се разбере, че иска да продължи да ръководи ФИФА, докато критици, сред които е и президентът на УЕФА Александър Чеферин, настояват той да се оттегли и да не се кандидатира за нов мандат.

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„Инфантино е начело на организацията от 10 години и наложи култура във ФИФА, която изисква фундаментална промяна. Не можем да поверим кокошарника на лисицата“, заяви Нойендорф и допълни: „Недопустимо е човекът, отговорен за настоящата ситуация, да бъде този, който ръководи крайно необходимия процес на реформи.“

Засега Инфантино е единственият кандидат. Крайният срок, определен от ФИФА за евентуални съперници, желаещи да се кандидатират за президентския пост, е 18 ноември.

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Снимки: Imago