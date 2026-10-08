Обещанията на Инфантино дават ефект в Африка, която го подкрепя безусловно

Президентът на ФИФА Джани Инфантино получи безусловната подкрепа от лидерите на африканския футболза преизбирането му на конгреса през март – ход, който дава сериозен тласък на кандидатурата на швейцареца от италиански произход, съобщи "Ройтерс".

Инфантино се обърна към президентите на федерациите по време на конференция в Кабо Верде – първият по рода си стратегически симпозиум за африканския футбол, който предостави платформа за диалог с повече от една четвърт от общо 211-те гласуващи членове преди изборите във ФИФА.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: CAF President Dr Patrice Motsepe has once again made CAF’s position clear on Gianni Infantino. Speaking in front of 52 of CAF’s 54 Member Association Presidents present here in Sal, Cabo Verde, Motsepe reaffirmed that Africa stands with FIFA President Gianni Infantino and will stand by him at all times ahead of the upcoming FIFA presidential election. Motsepe also, on behalf of CAF and the African football family, expressed his support and sent a message to Infantino’s wife and loved ones following certain comments made in the media. A strong show of solidarity from the CAF President and African football leadership. #CAFStrategyConference #CAF #FIFA #AfricanFootball #WorldCupwithMicky — Micky Jnr (@MickyJnr__) October 8, 2026

"Налице е единодушно решение на 54-те асоциации членки на КАФ безусловно да подкрепят Джани като президент на ФИФА“, каза президентът на Африканската футболна конфедерация (CAF) Патрис Моцепе пред делегатите на конференцията. "Това се дължи на историята и подкрепата, която Джани е оказвал на африканския футбол."

BREAKING from 🇨🇻 Cape Verde: President of CAF, flanked by heads of all 54 African federations, reiterate “unanimous and unconditional” support for Gianni Infantino as he seeks another term in office from 2027. Dr Patrice Motsepe thanked him for all he does for African Football https://t.co/jFUoCyhE6K — Africa Again (@theafrica_again) October 8, 2026

Подкрепата на Африка към Инфантино не е изненада. На срещата в Кабо Верде президентът на ФИФА обеща сериозно увеличение на парите, които ще потекат към континента и думите му стоплиха сърцата на президентите на местните асоциации. Инфантино има подкрепата на повечето по-малки федерации по света с изключение на Европа.

Инфантино обеща повече пари за Африка

В изявлението си Моцепе потвърди, че следващият турнир за Купата на африканските нации през 2027 година ще се проведе в Кения, Танзания и Уганда, въпреки притесненията, свързани с органицията. "Ние ще отидем в Кения, Танзания и Уганда, ние ще имаме най-успешния турнир", заяви Патрис Моцепе по време на речта си.

Организацията на турнира за КАН, който е предвиден да се проведе между 19 юни и 18 юли 2027, стана обект на спекулации заради забавяния на строежите в трите страни, които са домакини. Патрис Моцепе подчерта, че се е уверил в "дълбоката ангажираност" на държавните глави на трите страни, като лично се е срещнал с президента на Кения Уилям Руто и с президента на Танзания Самиа Сулуху Хасан.

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Снимки: Imago