Обещанията на Инфантино дават ефект в Африка, която го подкрепя безусловно

Президентът на ФИФА Джани Инфантино получи безусловната подкрепа от лидерите на африканския футболза преизбирането му на конгреса през март – ход, който дава сериозен тласък на кандидатурата на швейцареца от италиански произход, съобщи "Ройтерс".
Инфантино се обърна към президентите на федерациите по време на конференция в Кабо Верде – първият по рода си стратегически симпозиум за африканския футбол, който предостави платформа за диалог с повече от една четвърт от общо 211-те гласуващи членове преди изборите във ФИФА.
"Налице е единодушно решение на 54-те асоциации членки на КАФ безусловно да подкрепят Джани като президент на ФИФА“, каза президентът на Африканската футболна конфедерация (CAF) Патрис Моцепе пред делегатите на конференцията. "Това се дължи на историята и подкрепата, която Джани е оказвал на африканския футбол."
Подкрепата на Африка към Инфантино не е изненада. На срещата в Кабо Верде президентът на ФИФА обеща сериозно увеличение на парите, които ще потекат към континента и думите му стоплиха сърцата на президентите на местните асоциации. Инфантино има подкрепата на повечето по-малки федерации по света с изключение на Европа.
Инфантино обеща повече пари за Африка
В изявлението си Моцепе потвърди, че следващият турнир за Купата на африканските нации през 2027 година ще се проведе в Кения, Танзания и Уганда, въпреки притесненията, свързани с органицията. "Ние ще отидем в Кения, Танзания и Уганда, ние ще имаме най-успешния турнир", заяви Патрис Моцепе по време на речта си.
Организацията на турнира за КАН, който е предвиден да се проведе между 19 юни и 18 юли 2027, стана обект на спекулации заради забавяния на строежите в трите страни, които са домакини. Патрис Моцепе подчерта, че се е уверил в "дълбоката ангажираност" на държавните глави на трите страни, като лично се е срещнал с президента на Кения Уилям Руто и с президента на Танзания Самиа Сулуху Хасан.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago