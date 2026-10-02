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Инфантино получи подкрепа от арабските футболни асоциации

  • 2 окт 2026 | 11:48
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Инфантино получи подкрепа от арабските футболни асоциации

Съюзът на арабските футболни асоциации (UAFA) изрази подкрепа към президента на ФИФА Джани Инфантино след заседание на борда в Джеда, съобщава агенция "Ройтерс". Шест ръководители на арабски федерации, включително Катар и съдомакинът на Световното първенство през 2030 година Мароко, обявиха подкрепата си за Инфантино още през август.

Президентът на ФИФА, който се стреми към преизбиране през март, се сблъсква с нарастваща опозиция след опита си през юли да продаде дял в турнири на ФИФА, включително Световното първенство, от който беше принуден да се откаже.

В изявление, публикувано след 81-вото заседание на борда, UAFA, която представлява 22 арабски асоциации, приветства неотдавнашните усилия на ФИФА за засилване на сътрудничеството с национални, регионални и континентални футболни организации.

Изявлението идва, след като Футболната федерация на страните от Персийския залив, която представлява осем национални асоциации, също публично подкрепи Инфантино във вторник. В сряда Швейцарската футболна асоциация стана поредната, която оттегли подкрепата си за кандидатурата на Инфантино за преизбиране. УЕФА обеща да представи съперник преди крайния срок през ноември.

Подкрепата от арабските футболни асоциации не е изненада, след като Катар бе домакин на световно първенство, а Саудитска Арабия ще приеме Мондиал през 2034 г. И двата избора за домакин бяха направени при съмнителни обстоятелства, а близките отношения на Инфантино със Саудитска Арабия не са тайна. Въпреки скандалните си действия Инфантино продължава да е в силна позиция преди изборите през март следващата година. Против него са основно европейските футболни асоциации и УЕФА, но швейцарецът продължава да се радва на подкрепа от много други части на света. Основна причина за това са обещанията му за повече пари от ФИФА към по-малките асоциации.

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Снимки: Imago

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