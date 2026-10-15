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Вторият кръг в Лига Европа обещава още по-вълнуващи сблъсъци

  • 15 окт 2026 | 07:04
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Вторият кръг в Лига Европа обещава още по-вълнуващи сблъсъци

Вторият кръг от основната фаза на Лига Европа чука на вратата, а напрежението във втория по сила европейски клубен турнир започва постепенно да се покачва. След встъпителните двубои става все по-ясно, че всяка грешка вече може да има огромна тежест в битката за класиране напред. Любопитни сблъсъци ни очакват по терените на Стария континент, като фокусът на българските любители на футбола без съмнение е насочен към Нидерландия.

Най-важният мач за българската публика изправя Левски срещу НЕК Наймеген на стадион "Гофертстадион". И двата тима стартираха турнира с поражения – "сините" отстъпиха минимално с 0:1 у дома срещу РБ Залцбург, докато нидерландският състав бе отнесен с 0:5 при гостуването си на Ювентус. Левски влиза в двубоя в добра серия в първенството след победа с 2:0 над Черно море, но сега играчите на Хулио Веласкес ще трябва да пренесат силното си представяне от efbet Лига и на европейската сцена, за да спечелят първи точки в турнира.

Изключително заплетена се очертава и срещата между РБ Залцбург и Милан. Домакините са в отлична форма и влязоха в турнира с успех над Левски в София, докато "росонерите" отстъпиха с 0:2 у дома пред Бенфика на старта. Италианският гранд е под сериозен натиск и задължително търси първа победа, но австрийците показаха солидна организация и няма да се предадат лесно пред собствена публика.

Друг интригуващ сблъсък противопоставя Лион и Кристъл Палас във Франция. Френският тим спечели първия си мач в Лига Европа с 2:1, докато англичаните започнаха впечатляващо след категорична победа с 4:0. Тъй като и двата отбора разполагат с опасни състави в предни позиции, двубоят обещава много емоции и открит футбол.

Бенфика приема Селтик на "Ещадио да Луш" в сблъсък с голяма история. Португалският гранд демонстрира класата си в първия кръг, надделявайки над Милан като гост с 2:0. В същото време шотландският шампион претърпя неприятно домакинско поражение с 1:3 от Ференцварош и ще търси реванш, въпреки че гостуването в Лисабон винаги е изключително тежко изпитание.

Интерес буди и двубоят Марсилия - Олимпиакос. Френският тим започна турнира с тежко поражение с 1:4 и спешно трябва да коригира грешките си в отбрана. Гръцкият тим от своя страна стартира с победа с 2:1. Този мач е от пряко значение и за българския футбол, тъй като марсилци са сред бъдещите съперници на Левски в основната фаза.

Гвоздеят на програмата във втория кръг без съмнение е сблъсъкът между Селта и Ювентус във Виго. Преобразеният състав на Ювентус оглави временното класиране след гръмкото 5:0 срещу НЕК Наймеген на старта и влиза в двубоя с високо самочувствие. Селта обаче инкасира минимална загуба с 0:1 от АЗ Алкмаар в първия си мач и пред своите фенове ще се хвърли здраво в битка за първи точки срещу италианския гигант.

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