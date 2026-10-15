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Леверкузен реши всичко в Полша за едно полувреме и записа нова чиста победа

  • 15 окт 2026 | 22:02
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Леверкузен реши всичко в Полша за едно полувреме и записа нова чиста победа

Байер (Леверкузен) победи с категоричното 4:0 като гост Лех (Познан) във втори мач за двата отбора от основната фаза на Лига Европа. „Аспирините“ решиха всичко на практика още през първата част, когато вкараха три от попаденията. Чехът Патрик Шик пък реализира на два пъти от дузпа през първото полувреме.

Така Леверкузен вече е с две чисти победи и голова разлика 6:0 в основната фаза. Лех пък инкасира нова загуба с 0:4 след като допусна поражение с толкова и от Кристъл Палас и засега е на дъното на класирането.

Леверкузен до голяма степен си реши мача само за три минути през първото полувреме. В 27-ата минута Ибрахим Маза стреля опасно, а в наказателното поле на Лех топката се удари в ръката на влезлия принудително Тери Йегбе. След преглед с ВАР реферът отсъди дузпа, която с лекота бе реализирана от Патрик Шик в 29-ата минута – 0:1 за Леверкузен. Само 180 секунди по-късно „аспирините“ удвоиха аванса си. Нейтън Тела стреля опасно от дистанция, а стражът на поляците Матеуш Лис успя да избие. Топката обаче попадна в Малик Тилман, който отново стреля, а стражът на Лех пак съумя да избие, но с добавка американецът вкара за 0:2.

В 41-ата минута интригата в двубоя окончателно приключи. Леверкузен получи нова дузпа отново след намеса на ВАР – за нарушение срещу Шик, а именно чешкият голмайстор пак застана зад бялата точка и не сгреши за втория си гол в мача – 0:3 за германците.

До края срещата основно се доиграваше, но имаше време за още едно попадение. То дойде минута преди края на редовното време и бе дело на Ибрахим Маза, който се разписа за крайното 0:4 след чудесна комбинация и подаване на резервата Афонсо Морейра.

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Снимки: Gettyimages

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