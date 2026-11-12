Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027

За огромно съжаление на всички българи отборът на Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за свой титуляр за сезон 2027 във Формула 1. Вместо това дъщерният тим на Ред Бул ще продължи да разчита на Лиам Лоусън и Арвид Линдблад за втора поредна година.

Lawblad are locked in for ‘27 🔒 Liam and Arvid will continue with the Team for the 2027 Season 🤙 #F1 #VCARB https://t.co/ZmJkus9R6I — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) November 12, 2026

Изборът на Рейсинг Булс не е изненадващ, като се имат предвид резултатите на Лоусън и Линдблад през 2026 година. Новозеландецът прави един много силен сезон, като той е категорично най-добрият пилот в средата на колоната. В същото време Линдблад се представя доста солидно в дебютната си кампания, в която има 11 влизания в зоната на точките, включително серия от 10 класирания в топ 10 в рамките на 11 кръга между Монако и Бахрейн.

Тези резултати на двамата са на път да донесат на Рейсинг Булс рекордното пето място в класирането при конструкторите. В момента екипът от Фаенца води с цели 45 точки пред Алпин в борбата за петицата при оставащи само три кръга до края на сезона.

Garage POV’s 🔎 #F1 #VCARB https://t.co/vpUG3OOmze — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) November 11, 2026

На този етап не се знае каква роля ще има Цолов в лагера на Ред Бул през 2027 година. Очаква се Българския лъв да бъде резервен състезател, заменяйки Юки Цунода и да вземе участие в доста петъчни тренировки, комибирайки ангажиментите си във Формула 1 със състезателна програма в друг шампионат.

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„Изключително сме щастливи, че ще продължим да работим с Лиам и Арвид и през 2027 година. И двамата демонстрираха своите качества и потенциал през сезона, а ние видяхме напредъка, който постигнаха както поотделно, така и като съотборници.



„Нямам никакво съмнение, че това е най-добрата пилотска двойка за нашия отбор, която съчетава опит и амбиция. Заедно разполагаме със солидна основа, върху която да надградим постигнатото през тази година, да продължим да се развиваме и да направим следващата крачка към осъществяването на целите ни през 2027 година“, заяви ръководителят на отбора Алън Пърмейн.

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Снимки: Gettyimages