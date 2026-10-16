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Ягелония обърна арменци у дома за исторически първи успех в основната фаза на ЛЕ

  • 16 окт 2026 | 01:25
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Ягелония обърна арменци у дома за исторически първи успех в основната фаза на ЛЕ

Един от следващите съперници на ЛевскиЯгелония, взе историческа първа победа в основната фаза на Лига Европа. Поляците спечелиха с 3:1 у дома срещу Арарат-Армения във втория мач за отборите от турнира, след като направиха пълен обрат.

Така Ягелония вече е с три точки, докато арменският тим инкасира втора поредна загуба.

Още в 11-ата минута гостите излязоха напред, след като нападателят от Гвинея-Бисау Зидан Банкаки се възползва от добро подаване на Максекс Карлие и откри за 0:1. Само две минути по-късно обаче Ягелония изравни чрез Камил Йозвиак, който направи успешна добавка след спасен негов шут от стража на гостите Жоао Бравим – 1:1. Пълният обрат дойде в 38-ата минута, когато португалският бранител Родриго Консейсао бе изведен в наказателното поле и реализира за 2:1.

Крайното 3:1 бе оформено от сенегалския нападател Усман Соу в 51-вата минута. Испанецът Хесус Имаз се възползва от грешка в защитата на Арарат и подаде към африканеца, който технично прехвърли стража на гостите и затвърди победата за Ягелония.

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