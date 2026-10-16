Ягелония обърна арменци у дома за исторически първи успех в основната фаза на ЛЕ

Един от следващите съперници на Левски – Ягелония, взе историческа първа победа в основната фаза на Лига Европа. Поляците спечелиха с 3:1 у дома срещу Арарат-Армения във втория мач за отборите от турнира, след като направиха пълен обрат.

Така Ягелония вече е с три точки, докато арменският тим инкасира втора поредна загуба.

⏱️ 90' Koniec meczu 🔚. Jagiellonia z pierwszym, historycznym kompletem punktów w fazie ligowej #UEL +𝟑. 🟡🔴 Brawo drużyna! 📲 Szczegółowa relacja ➡️ https://t.co/HIXzgNmILJ ________________________ @wojpodlaskie | @WBialystok | #JAGARA 3:1 https://t.co/1QSr6YvsxD — Jagiellonia Białystok (@Jagiellonia1920) October 15, 2026

Още в 11-ата минута гостите излязоха напред, след като нападателят от Гвинея-Бисау Зидан Банкаки се възползва от добро подаване на Максекс Карлие и откри за 0:1. Само две минути по-късно обаче Ягелония изравни чрез Камил Йозвиак, който направи успешна добавка след спасен негов шут от стража на гостите Жоао Бравим – 1:1. Пълният обрат дойде в 38-ата минута, когато португалският бранител Родриго Консейсао бе изведен в наказателното поле и реализира за 2:1.

Крайното 3:1 бе оформено от сенегалския нападател Усман Соу в 51-вата минута. Испанецът Хесус Имаз се възползва от грешка в защитата на Арарат и подаде към африканеца, който технично прехвърли стража на гостите и затвърди победата за Ягелония.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google