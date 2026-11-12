Почетино още не е пристигнал на "Олд Трафорд", но легенда вече се усъмни в назначаването му

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс изрази притеснения, че клубът може да е закъснял с интереса си към Маурисио Почетино, въпреки че смята аржентинеца за подходящ кандидат за мениджърския пост на „Олд Трафорд“. Бившият полузащитник харесва качествата на специалиста, но се опасява, че най-силните му години вече са зад гърба му.

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„Мисля, че той има присъствието, необходимо за да ръководи голям клуб като Манчестър Юнайтед. Има уважението, за да го направи. Работи с млади футболисти, а това очевидно е нещо, което Юнайтед иска“, заяви Скоулс в подкаста The Good, The Bad & The Football. „Единственото ми малко притеснение е дали не сме се включили твърде късно. Мисля, че сме правили тази грешка и преди. Ако погледнем Луис ван Гаал, вероятно най-добрите му години вече бяха зад гърба му. С Жозе Моуриньо беше същото – според мен и неговият най-силен период вече беше отминал“, добави бившият английски национал.

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Коментарът му идва на фона на очакваната треньорска промяна в Манчестър Юнайтед. Ръководството се насочи към Почетино след разочароващия период на Майкъл Карик, който по-рано днес бе уволнен официално. Аржентинецът в момента е селекционер на националния отбор на САЩ, но вече е дал устно съгласие да поеме „червените дяволи“. Евентуалното му назначение ще бъде поредният опит на Юнайтед да намери устойчиво решение след раздялата със сър Алекс Фъргюсън през 2013 година.

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Снимки: Gettyimages