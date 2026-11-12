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Почетино още не е пристигнал на "Олд Трафорд", но легенда вече се усъмни в назначаването му

  • 12 ное 2026 | 14:29
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Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс изрази притеснения, че клубът може да е закъснял с интереса си към Маурисио Почетино, въпреки че смята аржентинеца за подходящ кандидат за мениджърския пост на „Олд Трафорд“. Бившият полузащитник харесва качествата на специалиста, но се опасява, че най-силните му години вече са зад гърба му.

Манчестър Юнайтед уволни Карик
Манчестър Юнайтед уволни Карик

„Мисля, че той има присъствието, необходимо за да ръководи голям клуб като Манчестър Юнайтед. Има уважението, за да го направи. Работи с млади футболисти, а това очевидно е нещо, което Юнайтед иска“, заяви Скоулс в подкаста The Good, The Bad & The Football. „Единственото ми малко притеснение е дали не сме се включили твърде късно. Мисля, че сме правили тази грешка и преди. Ако погледнем Луис ван Гаал, вероятно най-добрите му години вече бяха зад гърба му. С Жозе Моуриньо беше същото – според мен и неговият най-силен период вече беше отминал“, добави бившият английски национал.

Управлението на "ИНЕОС" в Манчестър Юнайтед е пълен провал, цифрите го доказват
Управлението на "ИНЕОС" в Манчестър Юнайтед е пълен провал, цифрите го доказват

Коментарът му идва на фона на очакваната треньорска промяна в Манчестър Юнайтед. Ръководството се насочи към Почетино след разочароващия период на Майкъл Карик, който по-рано днес бе уволнен официално. Аржентинецът в момента е селекционер на националния отбор на САЩ, но вече е дал устно съгласие да поеме „червените дяволи“. Евентуалното му назначение ще бъде поредният опит на Юнайтед да намери устойчиво решение след раздялата със сър Алекс Фъргюсън през 2013 година.

Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове
Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове
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Снимки: Gettyimages

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