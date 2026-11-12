Управлението на "ИНЕОС" в Манчестър Юнайтед е пълен провал, цифрите го доказват

Манчестър Юнайтед ще премине границата от 50 милиона паунда, похарчени за грешни управленски решения и треньорски промени, откакто сър Джим Ратклиф придоби миноритарен дял в клуба през февруари 2024 година. Сумата ще нарасне след очакваното освобождаване на Майкъл Карик и неговия щаб, както и назначаването на Маурисио Почетино за нов мениджър на „червените дяволи“.

Манчестър Юнайтед уволни Карик

Разходите започнаха с привличането на Дан Ашуърт от Нюкасъл. От “Олд Трафорд” платиха 3 милиона паунда за спортния директор, но само четири месеца по-късно го освободи, като компенсацията за него възлезе на още 4,1 милиона. Най-сериозните компенсации бяха дадени за назначаването и уволнението на мениджъри. Първи в това отношение бе Ерик тен Хаг, който подписа нов договор през лятото, но бе освободен само четири месеца по-късно и получи обезщетение от малко над 10 милиона паунда. След това клубът плати 11 милиона паунда на Спортинг Лисабон, за да привлече Рубен Аморим и неговия екип. Португалецът остана начело на отбора в 63 мача, преди да бъде уволнен през януари 2026 година. Напускането му и това на неговия щаб струваше на клуба 8,2 милиона паунда.

От Манчестър Юнайтед направиха още една крачка по назначаването на Почетино

Освобождаването на Карик и неговите помощници се очаква да струва около 5 милиона паунда, докато за назначаването на Почетино Манчестър Юнайтед ще трябва да плати поне 7,5 милиона паунда на американската футболна федерация за прекратяване на договора му. Аржентинецът ще пристигне и със свой екип от доверени специалисти, което може допълнително да увеличи разходите с още два милиона. Ситуацията около Почетино е още по-абсурдна, тъй като самият бивш наставник на Челси и Тотнъм бе свободен през лятото, тъй като договорът му със САЩ изтече след отпадането от Световното първенство. Тогава той можеше да бъде назначаен без пари, но тогава шефовете на клуба взеха решение да се доверят на Карик. Така общата сметка за решенията на Ратклиф и неговите ръководители Омар Берада и Джейсън Уилкокс ще надхвърли 50 милиона паунда за по-малко от 1000 дни, въпреки че при влизането си в клуба британският милиардер обеща да изгради дългосрочна футболна стратегия и да избегне постоянните промени в треньорския стил и състава.

“Ще определим стила на игра заедно с изпълнителния директор, спортния директор и хората, които ще отговарят за селекцията. Ще решим какъв трябва да бъде футболния стил на Манчестър Юнайтед и как искаме и трябва да играе отбора. Няма да правим скокове от Жозе Моуриньо към Пеп Гуардиола. Не по този начин ще управляваме клуба. В противен случай трябва постоянно да променяш всичко, защото когато сменяш треньора се оказва, че съставът не е подходящ. Ние няма да правим така. В модерния футбол трябва да вземеш решение какъв е твоя път и да го следваш”, заяви самият сър Джим Ратклиф при пристигането си в Манчестър Юнайтед, но очевидно тази стратегия все още не е изработена, тъй като клубът продължава да се лута.

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Предстоящото до часове или най-много до дни уволнение на Майкъл Карик ще бъде трета смяна на треньора по средата на сезона. Абсурдността в управлението на “червените дяволи” достига нови и нови нива, след като феновете на тима години наред протестираха срещу мажоритарните собственици от семейство Глейзър, а идването на сър Джим Ратклиф бе посрещнато с надежда. Управлението на “ИНЕОС” в тези три години обаче показва не само липса на ясен път, но и достигна нива на неадекватност и непоследователност, които бяха табу дори при американците. Много анализатори на Острова в последните седмици споделят мнението, че масовите уволнения, предприети от Ратклиф във всички звена и департаменти на 20-кратните шампиони, силно са влошили качеството на работа в клуба, което от своя страна е предизвикало недоволството дори на мажоритарните собственици зад Океана.

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