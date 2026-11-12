Манчестър Юнайтед уволни Карик

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик е бил официално уведомен, че е освободен от позицията си след разочароващото начало на сезона, съобщиха едновременно всички големи медии на Острова. Новинта бе потвърдена минути по-късно и от клуба. Ръководството на клуба е преценило, че е необходима треньорска промяна, след като „червените дяволи“ се оказаха в зоната на изпадащите в Премиър лийг с едва една победа в първите 10 кръга.

We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026

Изпълнителният директор Омар Берада и футболният директор Джейсън Уилкокс са провели разговора с бившия полузащитник, който застана начело на "червените дяволи" в началото на годината. Английският специалист получи постоянен договор през май, след като успя да изведе отбора до третото място през предходната кампания.

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За негов наследник е избран Маурисио Почетино, с когото Юнайтед вече е постигнал устно споразумение. Аржентинецът в момента е селекционер на националния отбор на САЩ и се очаква първо да изпълни ангажиментите си с американския тим, преди да започне работа на „Олд Трафорд“. Все още не е ясно кой ще води клуба в предстоящото дерби с Ливърпул веднага след паузата за националните отбори.

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Снимки: Gettyimages