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Манчестър Юнайтед уволни Карик

  • 12 ное 2026 | 12:39
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Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик е бил официално уведомен, че е освободен от позицията си след разочароващото начало на сезона, съобщиха едновременно всички големи медии на Острова. Новинта бе потвърдена минути по-късно и от клуба. Ръководството на клуба е преценило, че е необходима треньорска промяна, след като „червените дяволи“ се оказаха в зоната на изпадащите в Премиър лийг с едва една победа в първите 10 кръга.

Изпълнителният директор Омар Берада и футболният директор Джейсън Уилкокс са провели разговора с бившия полузащитник, който застана начело на "червените дяволи" в началото на годината. Английският специалист получи постоянен договор през май, след като успя да изведе отбора до третото място през предходната кампания.

От Манчестър Юнайтед направиха още една крачка по назначаването на Почетино
От Манчестър Юнайтед направиха още една крачка по назначаването на Почетино

За негов наследник е избран Маурисио Почетино, с когото Юнайтед вече е постигнал устно споразумение. Аржентинецът в момента е селекционер на националния отбор на САЩ и се очаква първо да изпълни ангажиментите си с американския тим, преди да започне работа на „Олд Трафорд“. Все още не е ясно кой ще води клуба в предстоящото дерби с Ливърпул веднага след паузата за националните отбори.

Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове
Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове
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Снимки: Gettyimages

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