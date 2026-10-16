Бешикташ продължи да впечатлява и удари Хофенхайм в Германия

Отборът на Бешикташ продължи да впечатлява с представянето си и победи с 3:2 като гост Хофенхайм във втори мач за двата отбора от основната фаза на Лига Европа. В герой за турците се превърна корейският нападател О Хьон-гю, който вкара два гола и даде една асистенция.

Така турците удариха още един отбор от топ 5 първенствата, след като в първия кръг разбиха с 4:1 Марсилия, и по този начин са с перфектен актив дотук. На обратния полюс е Хофенхайм, който инкасира втора поредна загуба.

Още в 3-ата Хофенхайм можеше да излезе напред, но Коки Мачида с глава удари напречната греда. След нулево първо полувреме обаче Бешикташ бе отборът, който излезе напред след малко над час игра. След късо изпълнение на корнер в 60-атата минута и разбъркване, най-съобразителен в наказателното поле се оказа десният бранител Майкъл Мурийо, който прати топката в мрежата на Оливер Бауман – 0:1. Преднината на турците обаче трая само осем минути, като Фисник Аслани бе изведен добре от Тим Лемперле и изравни за 1:1.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapıyoruz. 🦅 TSG 2-3 BJK #TSGBJK | #UEL | #ForzaBeşiktaş https://t.co/wMNFQBbXdI — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 15, 2026

На свой ред пък Бешикиташ бързо успя да си върне аванса. В 72-ата минута Жуниор Олайтан изведе корееца О Хьон-гю, който останал сам срещу Бауман го преодоля и хвърли в делириум огромната бройка турски фенове на стадиона – 1:2. Азиатецът пък се разписа отново в 79-ата минута, след като засече в мрежата центриране на Илхан Факили и резултатът стана 1:3. Хофе успя да намали на 2:3 две минути преди края на редовното време чрез Коки Мачида, когато след корнер се извиси и с глава вкара. За повече обаче нямаше време и така турците се поздравиха с успеха.

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Снимки: Gettyimages