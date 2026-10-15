Дузпа осигури успешен старт на АЗ Алкмаар

АЗ Алкмаар започна с победа участието си в основната фаза на Лига Европа. Нидерландският тим надви с 2:1 гостуващия Апоел (Беер Шева), за който не игра българският национал Йоан Стоянов.

През целия мач домакините бяха отборът, който атакуваше и търсеше попадения. До почивката такива не паднаха, въпреки че действията се водеха изцяло пред вратата на Апоел. В 49-ата минута обаче Пеер Коопмайнерс се възползва от асистенция на Валдемар Бискоу и даде преднина на АЗ.

Противно на логиката, гостите от Израел съумяха да изравнят в 55-ата минута. Точен беше Аманква Форсън. Последва мощен натиск на АЗ Алкмаар и четвърт час преди края тимът от Ередивизи получи дузпа, реализирана от появилия се секунди по-рано от пейката Мекс Мердинк.

Във втория кръг на турнира АЗ Алкмаар ще гостува на Арарат-Армения, а Апоел (Беер Шева) ще играе срещу Роял Юнион СЖ в Белгия.

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Снимки: Imago