Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

Левски ще извади над 3 милиона евро за селекция, твърди „Тема Спорт“. Сините ще привлекат през зимата защитник, дясно крило и централен нападател. От „Герена“ са приготвили голяма част от заделената сума за взимането на играч за върха на атаката. Столичани дадоха близо 4 милиона за нови през лятото. Тогава на стадион „Георги Аспарухов“ пристигнаха 9 футболисти. Най-скъп в селекцията бе Рейналдо, за когото бяха платени 1.5 милиона на португалския Санта Клара.

В същото време Левски готви чистка през зимата. Поне трима чужденци ще се разделят със "сините". Сред тези, чиито дни на „Герена“ изглеждат преброени, са Оливер Камдем, Мустафа Сангаре и Хуан Переа. Договорите на първите двама изтичат през лятото, докато контрактът на колумбиеца е до 31 декември 2028-а.

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На „Герена“ вече усилено работят по зимната селекция. Приоритет в нея е привличането на класен централен нападател, като няма да бъдат щадени средства. От клуба са склонни да броят и над 2 милиона евро. Набелязани са обаче и играчи за други два поста. Това са централен защитник и дясно крило. Въпросните вече се следят от скаути на "сините".

За центъра на защитата Хулио Веласкес има избор измежду Кристиан Димитров, Кристиан Макун и Никола Серафимов. Под наем в Левски е Петко Христов. Договорът му обаче е до края на годината и не е ясно дали ще бъде задържан. "Сините" преотстъпиха на столичния Септември Стипе Вуликич до декември 2026-а. За дясното крил испанецът ползва играчи от левия фланг, тъй като не разполага с типичен играч на тази позиция, с изключение на резервата Давид Кусо.

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