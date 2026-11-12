Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски

Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

  • 12 ное 2026 | 08:07
  • 4457
  • 3

Левски ще извади над 3 милиона евро за селекция, твърди „Тема Спорт“. Сините ще привлекат през зимата защитник, дясно крило и централен нападател. От „Герена“ са приготвили голяма част от заделената сума за взимането на играч за върха на атаката. Столичани дадоха близо 4 милиона за нови през лятото. Тогава на стадион „Георги Аспарухов“ пристигнаха 9 футболисти. Най-скъп в селекцията бе Рейналдо, за когото бяха платени 1.5 милиона на португалския Санта Клара.

В същото време Левски готви чистка през зимата. Поне трима чужденци ще се разделят със "сините". Сред тези, чиито дни на „Герена“ изглеждат преброени, са Оливер Камдем, Мустафа Сангаре и Хуан Переа. Договорите на първите двама изтичат през лятото, докато контрактът на колумбиеца е до 31 декември 2028-а.

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата
Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

На „Герена“ вече усилено работят по зимната селекция. Приоритет в нея е привличането на класен централен нападател, като няма да бъдат щадени средства. От клуба са склонни да броят и над 2 милиона евро. Набелязани са обаче и играчи за други два поста. Това са централен защитник и дясно крило. Въпросните вече се следят от скаути на "сините".

За центъра на защитата Хулио Веласкес има избор измежду Кристиан Димитров, Кристиан Макун и Никола Серафимов. Под наем в Левски е Петко Христов. Договорът му обаче е до края на годината и не е ясно дали ще бъде задържан. "Сините" преотстъпиха на столичния Септември Стипе Вуликич до декември 2026-а. За дясното крил испанецът ползва играчи от левия фланг, тъй като не разполага с типичен играч на тази позиция, с изключение на резервата Давид Кусо.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Росен Крумов: Да вземем максимума

Росен Крумов: Да вземем максимума

  • 12 ное 2026 | 08:45
  • 29
  • 0
Мартин Йорданов: Излизаме за победа

Мартин Йорданов: Излизаме за победа

  • 12 ное 2026 | 08:42
  • 61
  • 0
Николай Христозов: Да задържим нивото

Николай Христозов: Да задържим нивото

  • 12 ное 2026 | 08:39
  • 105
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Здрав мач

Петър Кюмюрджиев: Здрав мач

  • 12 ное 2026 | 08:35
  • 139
  • 0
Николай Жечев: Тежка битка в Нова Загора

Николай Жечев: Тежка битка в Нова Загора

  • 12 ное 2026 | 08:32
  • 144
  • 0
Танчо Калпаков: Очаквам хубав мач и три точки за нас

Танчо Калпаков: Очаквам хубав мач и три точки за нас

  • 12 ное 2026 | 08:30
  • 182
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА продава Джеймс Ето'о

ЦСКА продава Джеймс Ето'о

  • 12 ное 2026 | 06:37
  • 9566
  • 8
Битката за челните места в Лигата на нациите навлиза в решаваща фаза

Битката за челните места в Лигата на нациите навлиза в решаваща фаза

  • 12 ное 2026 | 07:00
  • 4535
  • 0
Обрат за убийството на Илиян Филипов

Обрат за убийството на Илиян Филипов

  • 11 ное 2026 | 19:07
  • 12896
  • 5
Звездите с изтичащи договори, които могат да преговарят от януари

Звездите с изтичащи договори, които могат да преговарят от януари

  • 12 ное 2026 | 04:06
  • 7241
  • 0
Левски отпадна от волейболната Шампионска лига след втора загуба от Младост (Загреб)

Левски отпадна от волейболната Шампионска лига след втора загуба от Младост (Загреб)

  • 11 ное 2026 | 21:29
  • 6478
  • 12