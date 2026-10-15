Лион се справи с Кристъл Палас в мач с пет гола

Лион спечели и втория си мач в основната фаза на Лига Европа за този сезон, след като победи Кристъл Палас с 3:2 във Франция. Домакините вгорчиха завръщането на Пиер Саж, който бе начело на френския тим до януари 2025 г.

Лион поведе в осмата минута, след като Корентен Толисо реагира най-бързо при една ситуация, след като защитата на англичаните не успя да изчисти топката след ъглов удар. Първото полувреме не предложи много положения, но домакините стигнаха до втори гол в добавеното време, след като Ърнест Нуама се възползва от ниско центриране на Кейто Накамура.

Pierre Sage tasted defeat on his return to Lyon as Crystal Palace were beaten 3-2 at the Groupama Stadium. Goals from Yeremy Pino and Daichi Kamada were in vain as Palace's defensive frailties returned against the Ligue 1 club. https://t.co/ZqGiznSMPl — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 15, 2026

Палас се представи доста по-добре след почивката. "Орлите" бързо се върнаха в мача, след като Йереми Пино намали в 50-ата минута след подаване на Адам Уортън. Гостите имаха шансове да изравнят, но не се възползваха от тях и допуснаха трети гол в 76-ата минута, когато Павел Сулч се разписа с пета. Пет минути по-късно Даичи Камада върна надеждите на Палас, но те не стигнаха до нов гол.

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Снимки: Imago