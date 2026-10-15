Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Лион

Лион се справи с Кристъл Палас в мач с пет гола

  • 15 окт 2026 | 22:35
  • 563
  • 0
Лион се справи с Кристъл Палас в мач с пет гола

Лион спечели и втория си мач в основната фаза на Лига Европа за този сезон, след като победи Кристъл Палас с 3:2 във Франция. Домакините вгорчиха завръщането на Пиер Саж, който бе начело на френския тим до януари 2025 г.

Лион поведе в осмата минута, след като Корентен Толисо реагира най-бързо при една ситуация, след като защитата на англичаните не успя да изчисти топката след ъглов удар. Първото полувреме не предложи много положения, но домакините стигнаха до втори гол в добавеното време, след като Ърнест Нуама се възползва от ниско центриране на Кейто Накамура.

Палас се представи доста по-добре след почивката. "Орлите" бързо се върнаха в мача, след като Йереми Пино намали в 50-ата минута след подаване на Адам Уортън. Гостите имаха шансове да изравнят, но не се възползваха от тях и допуснаха трети гол в 76-ата минута, когато Павел Сулч се разписа с пета. Пет минути по-късно Даичи Камада върна надеждите на Палас, но те не стигнаха до нов гол.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Омония разби Целе като гост

Омония разби Целе като гост

  • 15 окт 2026 | 22:02
  • 651
  • 0
Селта 1:1 Ювентус, домакините пропуснаха две възможности

Селта 1:1 Ювентус, домакините пропуснаха две възможности

  • 15 окт 2026 | 22:32
  • 2543
  • 1
Секунди разделиха Спарта (Прага) от втора победа в Лига Европа

Секунди разделиха Спарта (Прага) от втора победа в Лига Европа

  • 15 окт 2026 | 21:56
  • 795
  • 0
Емил Ценов не влезе при разгромна победа на Оренбург

Емил Ценов не влезе при разгромна победа на Оренбург

  • 15 окт 2026 | 21:50
  • 768
  • 0
В Ман Юнайтед взеха решение за Мартинес, аржентинецът се е извинил

В Ман Юнайтед взеха решение за Мартинес, аржентинецът се е извинил

  • 15 окт 2026 | 21:47
  • 3001
  • 2
Kъсните двубои в Лига Европа: Бешикташ затвърди преднината си срещу Хофенхайм, Борнемут също увеличи аванса си

Kъсните двубои в Лига Европа: Бешикташ затвърди преднината си срещу Хофенхайм, Борнемут също увеличи аванса си

  • 15 окт 2026 | 21:44
  • 15491
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

НЕК 1:1 Левски, Око-Флекс пропусна отличен шанс

НЕК 1:1 Левски, Око-Флекс пропусна отличен шанс

  • 15 окт 2026 | 23:01
  • 90433
  • 311
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 155253
  • 657
Гиздол: Представянето беше страхотно

Гиздол: Представянето беше страхотно

  • 15 окт 2026 | 21:59
  • 13988
  • 36
Карлос Насар за Стефан Ботев: Що за човек ще фалира федерацията, това не е лична фирма!

Карлос Насар за Стефан Ботев: Що за човек ще фалира федерацията, това не е лична фирма!

  • 15 окт 2026 | 18:46
  • 29552
  • 37
Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

  • 15 окт 2026 | 21:35
  • 14027
  • 14
Kъсните двубои в Лига Европа: Бешикташ затвърди преднината си срещу Хофенхайм, Борнемут също увеличи аванса си

Kъсните двубои в Лига Европа: Бешикташ затвърди преднината си срещу Хофенхайм, Борнемут също увеличи аванса си

  • 15 окт 2026 | 21:44
  • 15491
  • 3