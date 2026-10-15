НЕК 0:0 Левски, Кусо е титуляр за "сините"

Слушай на живо: НЕК Неймеген - Левски

Отборите на НЕК и Левски играят при резултат 0:0 в сблъсък от втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

Старши треньорът на домакините от Нидерландия Дик Шрьодер стартира с опитната тройка в атака - Бриан Линсен, Душан Тадич и Тярон Чери.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес поднесе огромна изненада в своя титулярен състав. От първата минута в атака започна Давид Кусо, който действа на мястото на Армстронг Око-Флекс.

Първата опасна ситуация дойде след само три минути игра. Крайният бранител на Левски Алдаир опита да задържи топката, която му бе отнета. Кълбото попадна в наказателното поле за Тярон Чери. Капитанът на "червените" се забави и не нанесе добър изстрел. Това го стори 60 секунди по-късно, но Светослав Вуцов не се затрудни.

НЕК - ЛЕВСКИ 0:0

НЕК: 1. Кретаз, 73. Брас, 4. Шуурс, 24. Фонвил, 34. Керс, 6. Неяшмич, 20. Леретон, 29. Бишоф, 9. Чери, 10. Тадич, 30. Линсен



ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 21. Алдаир, 4. Макун, 50. Димитров, 3. Майкон, 8. Груич, 19. Мубарик, 35. Сержиньо, 17. Бала, 27. Кусо, 7. Рейналдо

Стадион: "Гоферщадион", Ниймеген

Главен съдия: Алияр Агаев

Начало: 22:00 часа

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