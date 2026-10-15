Омония разби Целе като гост

Омония Никозия победи убедително Целе с 3:0 като гост в двубой от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Джейдън Монтнър (16') даде аванс на кипърците, Муамер Танкович (59') удвои преднината им, а Сену Кулибали (84') оформи крайния резултат. Словенският шампион разочарова с представянето си и остана без точка и отбелязан гол след първите си два мача в турнира.

Омония можеше да поведе още в осмата минута след грешка на вратаря Жан-Лука Лебан, но попадението беше отменено след намесата на ВАР. Домакините обаче не успяха да се възползват от този шанс и в 16-ата минута Монтнър се възползва от пропуск в отбраната, за да изведе гостите напред. Целе трудно намираше път към противниковата врата, но в края на първата част Сvit Sešlar отправи силен удар от дистанция, който срещна гредата. Блаž Крамер изпрати топката в мрежата при добавката, но попадението не беше зачетено заради засада.

След почивката Омония продължи да контролира събитията на терена и в 59-ата минута Танкович увеличи преднината на кипърския тим. Целе опита да вдигне темпото, но не успя да създаде достатъчно опасности, за да се върне в мача. Вместо това в 84-ата минута Кулибали реализира третия гол и сложи точка на спора. Така Омония записа втора поредна победа в Лига Европа и вече има шест точки, докато Целе ще трябва да търси първия си успех в следващите кръгове.

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Снимки: Gettyimages