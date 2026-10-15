Гол в края донесе победата на Съндърланд

Съндърланд записа втора победа в основната фаза на Лига Европа. "Черните котки" спечелиха с 2:1 при гостуването си на португалския Торенсе. За тях това бе първи мач като гост в евротурнирите от 53 години. Победата на англичаните дойде след гол на Ноа Садики в 93-ата минута.
Португалците поведоха с единствения си удар към вратата на съперника през първото полувреме. В 37-ата минута централният защитник Волней Фелтес напредна от средата на терена и с мощен удар откри резултата. Съндърланд успя да изравни в 67-ата минута, когаро лятното попълнение Жул Ахока отбеляза първия си гол за клуба. Той се разписа с глава след центриране на Норди Мукиеле.
Гостите получиха дузпа малко преди края, но съдията промени решението си, след като разгледа ситуацията на монитор. Гол обаче падна в добавеното време, когато Садики се разписа.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago