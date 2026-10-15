Гол в края донесе победата на Съндърланд

Съндърланд записа втора победа в основната фаза на Лига Европа. "Черните котки" спечелиха с 2:1 при гостуването си на португалския Торенсе. За тях това бе първи мач като гост в евротурнирите от 53 години. Победата на англичаните дойде след гол на Ноа Садики в 93-ата минута.

Португалците поведоха с единствения си удар към вратата на съперника през първото полувреме. В 37-ата минута централният защитник Волней Фелтес напредна от средата на терена и с мощен удар откри резултата. Съндърланд успя да изравни в 67-ата минута, когаро лятното попълнение Жул Ахока отбеляза първия си гол за клуба. Той се разписа с глава след центриране на Норди Мукиеле.

Noah Sadiki will be the toast of Sunderland this evening. That's if anyone is still there as thousands descended on Torres Vedras to see Regis Le Bris' side beat S.C.U. Torreense. The 21-year-old scored a stunner in stoppage time to give Sunderland their first away win in Europe in 53 years. — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 15, 2026

Гостите получиха дузпа малко преди края, но съдията промени решението си, след като разгледа ситуацията на монитор. Гол обаче падна в добавеното време, когато Садики се разписа.

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Снимки: Imago