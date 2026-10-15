Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Съндърланд

Гол в края донесе победата на Съндърланд

  • 15 окт 2026 | 22:57
  • 497
  • 0
Гол в края донесе победата на Съндърланд

Съндърланд записа втора победа в основната фаза на Лига Европа. "Черните котки" спечелиха с 2:1 при гостуването си на португалския Торенсе. За тях това бе първи мач като гост в евротурнирите от 53 години. Победата на англичаните дойде след гол на Ноа Садики в 93-ата минута.

Португалците поведоха с единствения си удар към вратата на съперника през първото полувреме. В 37-ата минута централният защитник Волней Фелтес напредна от средата на терена и с мощен удар откри резултата. Съндърланд успя да изравни в 67-ата минута, когаро лятното попълнение Жул Ахока отбеляза първия си гол за клуба. Той се разписа с глава след центриране на Норди Мукиеле.

Гостите получиха дузпа малко преди края, но съдията промени решението си, след като разгледа ситуацията на монитор. Гол обаче падна в добавеното време, когато Садики се разписа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Омония разби Целе като гост

Омония разби Целе като гост

  • 15 окт 2026 | 22:02
  • 653
  • 0
Селта 1:1 Ювентус, домакините пропуснаха две възможности

Селта 1:1 Ювентус, домакините пропуснаха две възможности

  • 15 окт 2026 | 22:32
  • 2551
  • 1
Секунди разделиха Спарта (Прага) от втора победа в Лига Европа

Секунди разделиха Спарта (Прага) от втора победа в Лига Европа

  • 15 окт 2026 | 21:56
  • 796
  • 0
Емил Ценов не влезе при разгромна победа на Оренбург

Емил Ценов не влезе при разгромна победа на Оренбург

  • 15 окт 2026 | 21:50
  • 769
  • 0
В Ман Юнайтед взеха решение за Мартинес, аржентинецът се е извинил

В Ман Юнайтед взеха решение за Мартинес, аржентинецът се е извинил

  • 15 окт 2026 | 21:47
  • 3004
  • 2
Kъсните двубои в Лига Европа: Бешикташ затвърди преднината си срещу Хофенхайм, Борнемут също увеличи аванса си

Kъсните двубои в Лига Европа: Бешикташ затвърди преднината си срещу Хофенхайм, Борнемут също увеличи аванса си

  • 15 окт 2026 | 21:44
  • 15499
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

НЕК 1:1 Левски, Око-Флекс пропусна отличен шанс

НЕК 1:1 Левски, Око-Флекс пропусна отличен шанс

  • 15 окт 2026 | 23:01
  • 90628
  • 311
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 155335
  • 657
Гиздол: Представянето беше страхотно

Гиздол: Представянето беше страхотно

  • 15 окт 2026 | 21:59
  • 14022
  • 36
Карлос Насар за Стефан Ботев: Що за човек ще фалира федерацията, това не е лична фирма!

Карлос Насар за Стефан Ботев: Що за човек ще фалира федерацията, това не е лична фирма!

  • 15 окт 2026 | 18:46
  • 29571
  • 37
Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

  • 15 окт 2026 | 21:35
  • 14038
  • 14
Kъсните двубои в Лига Европа: Бешикташ затвърди преднината си срещу Хофенхайм, Борнемут също увеличи аванса си

Kъсните двубои в Лига Европа: Бешикташ затвърди преднината си срещу Хофенхайм, Борнемут също увеличи аванса си

  • 15 окт 2026 | 21:44
  • 15499
  • 3