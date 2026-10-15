Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Бенфика

Бенфика отказа Селтик за едно полувреме

  • 15 окт 2026 | 23:50
  • 552
  • 0

Бенфика запази стопроцентовия си актив в основната фаза на Лига Европа след втория кръг. Португалският гранд се наложи с 4:1 над Селтик в Лисабон и е сред лидерите в класирането. Интригата приключи още през първото полувреме, когато домакините реализираха и трите си гола. Два от тях бяха дело на Джон Дюран, а под веднъж се разписаха Александер Ба и Евангелос Павлидис.

Бенфика стартира участието си с респектираща победа като гост на Милан, а Селтик допусна тежко поражение у дома от Ференцварош. Днес "детелините" се изправиха срещу още по-силен съперник и още на почивката изоставаха с три гола.

Защитата на Селтик изнемогваше срещу бързите и технични нападатели на Бенфика и още в началото "орлите" получиха дузпа, реализирана от Джон Дюран. Колумбийският нападател показа завидно самочувствие и изпълни наказателния удар в стил "Паненка" и не остави шансове на вратаря Виляни Синисало.

В 23-тата минута Джанлука Престиани подаде изключително технично на включилия се в предни позиции десен бек Александер Ба и той удвои аванса на Бенфика. Аржентинецът асистира и за третия гол, автор на който стана Джон Дюран в 36-ата минута, преодолявайки Синисало от много малък ъгъл.

На почивката Мартин О'Нийл предприе двойна смяна и Селтик заигра малко по-добре. В 52-рата минута Калъм Османд засече центриране от фланга, ноне уцели вратата. В 63-тата Камило Дюран получи пас от Хайсем Хасан и върна едно попадение.

След като Марко Силва също освежи състава си, Бенфика отново контролираше случващото се на терена. В 73-тата минута Камило Дюран нацели гредата, а в ответната атака същото стори и Андреас Шелдеруп. Малко преди изтичането на редовното време Евангелос Павлидис беше изведен от Томаш Араужо и оформи крайното 4:1.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Омония разби Целе като гост

Омония разби Целе като гост

  • 15 окт 2026 | 22:02
  • 834
  • 0
Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

  • 15 окт 2026 | 23:54
  • 4784
  • 2
Секунди разделиха Спарта (Прага) от втора победа в Лига Европа

Секунди разделиха Спарта (Прага) от втора победа в Лига Европа

  • 15 окт 2026 | 21:56
  • 1039
  • 0
Емил Ценов не влезе при разгромна победа на Оренбург

Емил Ценов не влезе при разгромна победа на Оренбург

  • 15 окт 2026 | 21:50
  • 949
  • 1
В Ман Юнайтед взеха решение за Мартинес, аржентинецът се е извинил

В Ман Юнайтед взеха решение за Мартинес, аржентинецът се е извинил

  • 15 окт 2026 | 21:47
  • 4069
  • 2
Вторият кръг на Лига Европа предложи много голове и любопитни развои

Вторият кръг на Лига Европа предложи много голове и любопитни развои

  • 15 окт 2026 | 23:55
  • 18448
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

  • 15 окт 2026 | 23:53
  • 116554
  • 527
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 169266
  • 677
Веласкес: Аз съм виновен

Веласкес: Аз съм виновен

  • 16 окт 2026 | 00:41
  • 3001
  • 5
Гиздол: Представянето беше страхотно

Гиздол: Представянето беше страхотно

  • 15 окт 2026 | 21:59
  • 18644
  • 51
Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

  • 15 окт 2026 | 21:35
  • 16850
  • 14
Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

  • 15 окт 2026 | 23:54
  • 4784
  • 2