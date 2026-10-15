Бенфика отказа Селтик за едно полувреме

Бенфика запази стопроцентовия си актив в основната фаза на Лига Европа след втория кръг. Португалският гранд се наложи с 4:1 над Селтик в Лисабон и е сред лидерите в класирането. Интригата приключи още през първото полувреме, когато домакините реализираха и трите си гола. Два от тях бяха дело на Джон Дюран, а под веднъж се разписаха Александер Ба и Евангелос Павлидис.

Бенфика стартира участието си с респектираща победа като гост на Милан, а Селтик допусна тежко поражение у дома от Ференцварош. Днес "детелините" се изправиха срещу още по-силен съперник и още на почивката изоставаха с три гола.

Защитата на Селтик изнемогваше срещу бързите и технични нападатели на Бенфика и още в началото "орлите" получиха дузпа, реализирана от Джон Дюран. Колумбийският нападател показа завидно самочувствие и изпълни наказателния удар в стил "Паненка" и не остави шансове на вратаря Виляни Синисало.

В 23-тата минута Джанлука Престиани подаде изключително технично на включилия се в предни позиции десен бек Александер Ба и той удвои аванса на Бенфика. Аржентинецът асистира и за третия гол, автор на който стана Джон Дюран в 36-ата минута, преодолявайки Синисало от много малък ъгъл.

На почивката Мартин О'Нийл предприе двойна смяна и Селтик заигра малко по-добре. В 52-рата минута Калъм Османд засече центриране от фланга, ноне уцели вратата. В 63-тата Камило Дюран получи пас от Хайсем Хасан и върна едно попадение.

След като Марко Силва също освежи състава си, Бенфика отново контролираше случващото се на терена. В 73-тата минута Камило Дюран нацели гредата, а в ответната атака същото стори и Андреас Шелдеруп. Малко преди изтичането на редовното време Евангелос Павлидис беше изведен от Томаш Араужо и оформи крайното 4:1.

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Снимки: Gettyimages